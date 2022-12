Starosta Bílovce Martin Holub se k věci vyjádřil hned po zahájení zasedání. „Již několik let se v Bíloveckém zpravodaji objevují příspěvky členů zastupitelstva, které vyvolávají reakci druhé strany. Jsem přesvědčen, že bílovečtí občané si nezaslouží být vtaženi do těchto mnohdy osobních názorů. Požádal jsem zastupitele koalice, aby články tohoto typu do zpravodaje nedávali. Zpravodaj by měl sloužit především pro informace občanů o aktuálním dění. Ti zastupitelé, kteří se chtějí o své názory podělit, tak už určitě učinili na sociálních sítích se svými příznivci,“ řekl bílovecký starosta a poté poukázal na Novojičínský zpravodaj, kde, podle něj, podobné články nejsou.

Nato dodal, že článek zastupitele Krchňáka uveřejní tak, aby dodrželi stanovenou lhůtu pro jeho vydání. „Tímto směrem bychom ale nechtěli Bílovecký zpravodaj vést. Otevřeme tím cestu článkům, které se mnohým nebudou líbit,“ poznamenal Martin Holub s tím, že k věci se více nebude vyjadřovat.

K tématu se vrátil v bodu Podněty přítomných občanů jeden z obyvatel Bílovce. „Trochu mi to zavání sedmdesátými léty. Pan Husák tomu říkal normalizace. To znamená, že se bude otiskovat a říkat to, co chceme slyšet, a ne to, co si někdo myslí nebo by chtěl říct? Je správné, že tam nechcete psát věci, které budou někoho špinit, pomlouvat. Takové články a zprávy, které byly kritické, byly otiskovány, a je mi záhadou, proč, jakmile se tam objeví někdo z bývalého vedení, tak jeho věc neotiskneme,“ řekl muž.

Na závěr zasedání v bodu Podněty členů zastupitelstva se k situaci vyjádřil také autor nepublikovaného příspěvku zastupitel Michal Krchňák. Ten nejprve upozornil nové členy redakční rady, že než na sebe tu funkci vzali, měli si předtím přečíst dva texty. Prvním z nich je tiskový zákon.

„U něj bych doporučil zastavit se hlavně u těch paragrafů, které se týkají vydávání periodického tisku územních samosprávních celků, ale nejen jich. A ten druhý text jsou Zásady vydávání Bíloveckého zpravodaje, které jsou stále platné,“ uvedl Michal Krchňák a zdůraznil, že když byl uplynulé čtyři roky v redakční radě Bíloveckého zpravodaje, ani jednou se nestalo, že by zastupiteli města neotiskli článek.

„I proto, že na to má nárok ze zákona. Jednou se stalo, že jsme navrhli zastupiteli jeho otištění o měsíc později z důvodu, že komentoval věci, které v tu dobu ještě nebyly schválené, on pak této možnosti nevyužil. Paní Kováčiková (současná radní města Bílovec -pozn. red.) určitě ví, že psala téměř do každého zpravodaje, nestalo se ani jednou, že bychom jí ten článek neotiskli, byť mnohokrát byly velmi kritické k tomu, co jsme jako vedení města dělali. Maximálně jsme k tomu napsali vyjádření. Myslím si, že to je přesně ten přístup, který má být. Buďme otevřeni k názorům, mějme na to svůj pohled, ale, proboha, necenzurujme,“ dodal Michal Krchňák.

Navázal tím, že mnohem horší, než neotištění článku je, že redakční rada to v prosincovém zpravodaji zdůvodnila lží. „Napsali jste, že ten článek obsahuje dezinformace, vyhrůžky, zastrašování, tak to je fakt přes čáru,“ odkazoval Michal Krchňák na pasáž: „Jak je patrné z předchozích vydání měsíčníku, zpravodaj se těmito pravidly vždy striktně řídil a nikdy do něj nebyly zařazovány materiály, které měly podobu invektiv, pomluv, vyhrůžek …“.

Nato se zastupitel Krchňák zeptal starosty a místostarostky Terezy Grabcové Hozové jestli zdůvodnění, předtím než šlo do tisku, četli, a jestli s ním souhlasili. Starosta reagoval větou, že se vyjádřil už na začátku zasedání, že k tomu nebude vyjadřovat. Místostarostka reagovala vstřícněji.

„Uznávám, byla to chyba. Článek jsme měli otisknout a dál se k tomu nevyjadřovat a vydat to podle tiskového zákona jako názor zastupitele,“ řekla.

„Mi to zdůvodnění toho neotištění přišlo tak přes čáru, že někteří lidé mi dokonce doporučili, ať se bráním soudně,“ neskrýval rozhořčení Michal Krchňák. Nakonec doplnil, že redakční radě napsal žádost o odpověď podle tiskového zákona.