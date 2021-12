Svátečně osvětlené náměstí, dělníci právě zdobí ve středu přivezený vánoční strom. Nechybí betlém, stánky s vánočním zbožím – desítky druhů adventních věnců, vánoční dekorace, rukodělné výrobky, čaj, med, dřevěné hračky a …vůně svařeného vína.

A čeština není v polském Těšíně slyšet jen sporadicky. V těchto dnech ji tam ještě budou slýchávat o mnoho častěji. Mnoho Čechů z příhraničí totiž po zákazu vánočních trhů již vyrazilo, nebo se chystá vyrazit za vánoční atmosférou a nákupy za hranice - k polským sousedům. A to nejen do Těšína, ale třeba také do Visly, Bielska, Katovic nebo Krakova a dalších blízkých měst.

„Dneska to nebylo kdovíjak slavné, ale věříme, že zítra už bude více lidí. V podvečer se rozsvítí vánoční strom, bude tu muzika,“ říká mi Tadeusz, který ve svém stánku prodává vánoční ozdoby.

Situaci stran vánočních trhů na české straně zná a zastavá názor, že covid a vše kolem je jen umělá bublina a politika. „Ano, lidé umírají, ale třeba v Polsku umírá víc lidí na rakovinu nebo selhání srdce. Ale o tom se nemluví. Pořád jen covid. Já už raději tři měsíce nesleduji ani televizi,“ říká.

Češi jdou nakupovat, i na svařák

Martina a Nikola jsou z Českého Těšína a ze zvědavosti se přišly podívat na náměstí do polské části města. „Jo, dobrý. Určitě lepší než u nás,“ usmívá se Nikola.

„Byla jsem na rozsvícení vánočního stromu minulý pátek na náměstí. Bylo to fajn. Škoda, že se trhy musely zavřít,“ dodává studentka Martina.

„Ten adventní věnec je moc hezký. A ty truhlíky, koukej, mami. Vezmu aspoň dva,“ říká jedna z nakupujících.

„Svařák? Určitě si dáme, i proto jsme přijeli. Navíc když u nás ho u stánku nedostaneme,“ říká rozšafně pan Stanislav Čmiel, který se ženou dorazil z nedaleké Karviné. V Polsku se svařenému vínu říká grzaniec a tady mají na výběr rumový, kořeněný, malinový, aroniový anebo bez alkoholu. Pro milovníky sladkého pak horkou čokoládu.

„Lidí dnes nebylo moc. Ale trhy začínají, zítra to určitě bude lepší,“ říká Patrycja Sitek, Polka, bydlící v Karviné. „Na trzích jsem letos poprvé, ale budu tu až do 23. prosince,“ usmívá se prokřehlá žena.

Vánoční jarmark a spousta dalších doprovodných akcí pokračují v polském Těšíně i o víkendu, kdy bude probíhat trh s rukodělnými výrobky a v 17 hodin se slavnostně rozsvěcí vánoční strom. Na první a druhý prosincový víkend jsou na vánočně vyzdobeném náměstí připraveny také koncerty.