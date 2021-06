Radka Bobková, vedoucí Návštěvnického centra Nový Jičín, uvedla, že se jedná o minimálně tisíc svazků, z velké Laudonovy knihovny, které návštěvník expozice může vidět na vlastní oči, ale pochopitelně je nesmí vzít do rukou.

„Hodnota těch svazků je nevyčíslitelná,“ vysvětlila důvod Radka Bobková a dodala, že zřejmě už v příštím roce by mělo dojít na digitalizaci svazků, takže se s nimi návštěvníci budou moci seznámit podrobněji.

Na hřbetech knih jsou různé zlacené ornamenty, na obalech některých knih je vytlačen supralibros, což je vlastně zlacený Laudonův erb. „Generál pochopitelně všechny ty knihy nepsal, ale ty významné si nechal takto označit,“ poznamenala Radka Bobková a dodala, že knihy pocházejí ze 17., a především z 18. století.

V domě na Masarykově náměstí v Novém Jičíně, kde je stálá expozice věnovaná generálu Laudonovi, přibyla v roce 2021 také část Laudonovy knihovny. Foto: se souhlasem Navštěvnického centra Nový JičínZdroj: Deník/VLP Externista

„Svazky jsou v němčině a francouzštině, dále v italštině či angličtině. Jejich obsahem bývá nejčastěji vojenská tématika, válečné operace a stavby pevností. Dalšími tématy jsou soudobá politika, historie, právo a místy též cestopisy,“ doplnila vedoucí Návštěvnického centra Nový Jičín.

Laudonova knihovna čítá zhruba 40 tisíc svazků a byla převezena do depozitáře Národního muzea v Terezíně. Městu Nový Jičín se podařilo dohodnout s Muzeem Novojičínska, aby alespoň část knihovny mohlo převzít do výpůjčky.

„Knihovnu převáželi z depozitáře Muzea Novojičínska asi před čtrnácti dny. Jsme rádi, že se nám podařilo získat alespoň část, protože to doprovází maximální bezpečnost, speciální vitríny, speciální zabezpečení a odvětrávání – to vše jsme museli splnit. Podařilo se a máme tedy možnost ty knihy vystavit veřejnosti. Výpůjčka je minimálně na pět let,“ uzavřela Radka Bobková.

Generál Ernst Gideon von Laudon shromáždil odbornou knihovnu na zámku Bečváry, který vlastnil v letech 1763 – 1776. Po prodeji zámku byla pravděpodobně přestěhována do rakouského Hadersdorfu, později se stala základem knihovny na zámku v Bystřici pod Hostýnem. Počátkem 50. let se knihovna ocitla nejprve na zámku ve Valticích, pak byla převezena do zámku Vranov nad Dyjí.

V roce byla knihovna odvezena 1962 na hrad Bítov, a odtud v roce 2002 do Muzea Novojičínska. Zámecká Laudonova knihovna je vnímána jako velmi cenný fond. Patrně jde o jednu z největších knihoven s vojenskou tematikou druhé poloviny 18. století v Evropě.