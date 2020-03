Okolo stovky různých batohů a batůžků je k vidění v současné době na jednom z oddělení školní družiny v Základní škole Záhuní ve Frenštátě pod Radhoštěm. V družině běží Batůžkový projekt.

Dita Hrbáčková s desítkami batůžků, které dostanou děti v africkém Malawi. | Foto: Deník / Ivan Pavelek

Dita Hrbáčková, která za akcí stojí, se o projektu dozvěděla náhodou. „O letních prázdninách jsme šla do kostela na benefiční koncert a rozdávali tam letáčky o Batůžkovém projektu. Napadlo mě, jestli by to nešlo zakomponovat do školní družiny, protože chceme učit děti solidaritě, empatii, být milí k spolužákům,“ uvádí Dita Hrbáčková, která ve školní družině pracuje.