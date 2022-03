Starostka Hladkých Životic Irena Ravčuková pro Deník přiznává, že nejprve váhala, jestli se v obci mají do něčeho něco pouštět. „Když jsem ale viděla u jedné známé v autě ty děti, tak jsem si řekla, že něco musíme udělat. Nemáme žádné ubytovací prostory, tak jsme vyklidili část kanceláří v budově obecního úřadu, nebo prostory, kde měla zázemí pracovní četa. Vyhlásili jsme to prostřednictvím obecního rozhlasu a během čtyřiadvaceti hodin, jsme, hlavně díky místním občanům, udělali asi pětadvacet až třicet lůžek. Lidi nosili postele, válendy, matrace, polštáře. Bylo to neskutečné. Až jsme to obrečela. Jsem na zdejší lidi hrdá, jak dali najevo, že do toho jdeme,“ uvádí Irena Ravčuková a dodává, že po vyhlášení informace o pomoci uprchlíkům, lidi začali nabízet věci už po patnácti minutách.