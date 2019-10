/FOTOGALERIE/ Nejen knihy si mohou odnášet návštěvníci městské knihovny ve Štramberku. Od prvního říjnového dne odtud mohou odcházet také se semínky různých rostlin.

V městské knihovně ve Štramberku funguje od 1. října Semínkovna. | Foto: Deník / Ivan Pavelek

Za vznikem Semínkovny ve Štramberku stojí pracovnice místní městské knihovny Miriam Dorazilová. „To je celosvětová akce, která vznikla již dříve ve Francii a postupně se to rozšířilo i u nás. Tak jsem si říkala, že ve Štramberku by to také nebylo marné,“ uvádí Miriam Dorazilová.