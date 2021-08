Kruhový objezd vznikne ve spolupráci s Moravskoslezským krajem, který je vlastníkem komunikace II/482, a tedy i hlavním investorem rekonstrukce křižovatky.

Kopřivnická radnice zajistila projekční přípravu celého projektu, včetně stavebního povolení, a dále bude financovat stavební části na vedlejších místních komunikacích, jako jsou přechody pro chodce, chodníky, veřejné osvětlení, přilehlé zelené plochy a nezbytné přeložky inženýrských sítí. Realizaci samotné křižovatky zaplatí kraj. Předpokládané náklady projektu dosahují téměř 10 milionů korun, přičemž podíl města činí zhruba jednu třetinu.

„Nyní jsme před podpisem smlouvy s vítězným dodavatelem a předpokládáme, že rekonstrukce bude zahájena po provedení přeložek vody a kabelů ČEZ, pravděpodobně na přelomu srpna a září. Na realizaci zakázky má stavební firma 80 dní, takže by se práce měly stihnout ještě letos,“ uvedl Ludvík Michalec z odboru rozvoje města s tím, že stavba bude prováděna za provozu a dopravu budou řídit semafory.

Další kruhový objezd bude ve spolupráci s Moravskoslezským krajem vybudován na křižovatce ulic Záhumenní a Kpt. Jaroše. V tomto případě má město hotovou studii, kterou začne ještě letos rozpracovávat do projektové dokumentace, realizace by mohla proběhnout příští rok.

Popelnice s oranžovým víkem

V Kopřivnici a místních částech se nedávno objevil nový druh popelnic s oranžovým víkem. Jedná se o sběrné nádoby na použité jedné tuky a oleje z domácností, které usnadní třídění těchto surovin v našem městě a přispějí k jejich lepšímu druhotnému využití.

„Jelikož doteď museli Kopřivničané vozit použité tuky a oleje do sběrného dvora na ulici Panské, řada z nich tento druh odpadu vůbec netřídila. Olej po smažení tak často končil ve směsném komunálním odpadu nebo přímo v kuchyňských dřezech, následně ucpával kanalizaci a působil problémy při čištění odpadních vod. To vadilo nejen nám na radnici, ale i samotným občanům. Zavedli jsme tedy sytém sběrných nádob umístěných pro občany v příznivější docházkové vzdálenosti a věříme, že třídění jedlých tuků a olejů se tím v Kopřivnici výrazně zvýší,“ uvedla vedoucí odboru životního prostředí Veronika Červeňová. Třicet sběrných nádob a jejich svoz zajišťuje společnost Trafin Oil, která použité oleje dále zpracovává a recykluje na hodnotnou surovinu sloužící jako přísada do biopaliv nebo pro výrobu leteckého paliva.

Upotřebené oleje se do popelnic nepřelévají, ale vhazují se v uzavřených plastových nádobách. „Přelitý olej by sběrnou nádobu znehodnotil a navíc by dost zapáchal. Skleněné lahve nejsou vhodné z důvodu rizika rozbití, rozlití obsahu či dokonce poranění. Ideální je tedy vhazovat oleje do nádob v PET lahvích,“ upřesnila způsob sběru Veronika Červeňová. Společnost Trafin Oil bude zaplněnost nádob kontrolovat a jejich svoz bude zajišťovat podle potřeby, pravděpodobně jednou za dva až tři měsíce. Pokud se v popelnici nashromáždí minimálně 20 kilogramů olejů měsíčně, bude tato služba zdarma. V opačném případě zaplatí město za vývoz jedné popelnice 39 korun bez DPH.