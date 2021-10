„Zájemci mohou nahlásit svůj vůz, který chtějí zlikvidovat, až do soboty 16. října na telefonním čísle 602 550 002. Nepojízdná vozidla budou na autovrakoviště odtažena, ale musejí být zabezpečena na zpevněné ploše s koly, aby s nimi bylo možné manipulovat. U samotné likvidace je pak nutná přítomnost majitele s občanským průkazem, případně plná moc, doklady od auta a číslo účtu, neboť za každé kompletní vozidlo mohou majitelé získat odměnu až 1000 korun,“ uvedla Lenka Šoltysová z odboru životního prostředí, který likvidaci autovraků zaštiťuje.

Město Kopřivnice opět nabízí občanům možnost bezplatné likvidace autovraků. Majitelé se díky ní budou moci zbavit svých nepojízdných vozidel zcela zdarma a hlavně ekologicky. Tradiční podzimní akce proběhne v sobotu 16. října od 8 do 12 hodin na autovrakovišti Ženklava.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.