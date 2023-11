Cílem celoročního projektu KOPRtoUR je osvěta veřejnosti v oblastech globální zodpovědnosti a ochrany životního prostředí, ale také podpora péče o zdraví a občanské participace. V rámci projektu proběhly tradiční osvětové akce, komentované vycházky do místní přírody, aktivity na podporu zdravého pohybu a zdraví obyvatel, jako například kampaň Do práce na kole, dny s fyzioterapeutkou, Týden pro rodinu a další. Podpořeno bylo také pokračování programu Architektura do školek nebo příprava nového zdravotního plánu města.