V Kopřivnici mohou lidé běhat také na atletickém oválu stadionu. Ten je zdarma

Zdarma je přístupný pro veřejnost atletický ovál na letním stadionu v Kopřivnici, a to v pracovní dny od pondělí do pátku od 8 do 12 hodin i v odpoledních hodinách s výjimkou středy, kdy probíhá trénink ploché dráhy, od 18 do 20 hodin.

Sportující běžci. Ilustrační snímek. | Foto: Deník / Jan Sedlák