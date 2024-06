Do biokyblíků lze vhazovat biologický odpad rostlinného původu a poté jej vysypat do hnědého kontejneru s nápisem BIO, kterých je na kopřivnických sídlištích rozmístěno celkem osmašedesát. Obsah těchto kontejnerů putuje na kompostárnu, kde je znovu využit.

„Do biokyblíků lze vyhazovat uvadlé květiny, odpad ze zeleně, zbytky ovoce a zeleniny, pecky, čajový a kávový odpad včetně filtrů a ubrousků, piliny, hobliny či skořápky. Naopak nepatří do nich zbytky vařených jídel, maso, kůže, kosti, oleje nebo plastové sáčky a pytle. Na gastroodpad a použité oleje existují speciální sběrné nádoby,“ uvedla Lucie Kubalcová z odboru životního prostředí s tím, že co do kyblíků patří a nepatří, je na nich podrobně vypsáno.