Vzhledem k epidemické situaci probíhá zatím pouze elektronicky a telefonicky. Princip aukce zůstává stále stejný.

„Když se spojí více odběratelů, má dodavatel záruku určité spotřeby a může si dovolit snížit běžnou ceníkovou cenu, kterou nabízí jednotlivým domácnostem. Již poprvé, v roce 2013, se do aukce přihlásilo přes dvanáct set odběrných míst, kterým se dohromady podařilo ušetřit zhruba 9 milionů korun. Není proto divu, že zájem v následujících kolech ještě rostl,“ uvedl městský energetik Roman Beneš s upřesněním, že hlásit se mohou nejen obyvatelé a firmy přímo z Kopřivnice, ale i z okolí.

Zprostředkovatelskou a poradenskou společností bude opět Marandis. Zatímco v předchozích letech měla tato firma zřízeno kontaktní místo přímo na radnici, letos to vzhledem k epidemické situaci není možné. Dokud se nezmírní protiepidemická opatření, mohou se zájemci o účast v aukci hlásit na e-mailu energie@marandis.cz, nebo na telefonním čísle 777 344 341, a to až do konce března. Dodat musejí kopii současné smlouvy na dodávky energií a kopii ročního vyúčtování jejich spotřeby. Samotná aukce proběhne v dubnu.

„Stejně jako v předchozích letech je účast v nezávazná a bezplatná. Po aukci budou všichni účastníci společností Marandis kontaktováni a na základě vysoutěžené ceny se budou moci rozhodnout, zda dodavatele komodit skutečně změní a zda uzavřou novou smlouvu. Podepisování smluv na dvouleté období je plánováno na červen,“ upřesnil Roman Beneš.

Veškerá komunikace s pracovníky zprostředkovatelské společnosti bude probíhat pouze na uvedených kontaktech. Pokud někdo osloví občany jménem firmy přímo v jejich bydlišti, půjde o podvodné jednání.

Podobný způsob nákupu realizuje od roku 2012 také město spolu s městskými organizacemi. Jedná se o nákup prostřednictvím Českomoravské komoditní burzy Kladno, díky němuž Kopřivnice ročně ušetří vysoké finanční částky. „Například pokud by město zůstalo u tradičního dodavatele elektřiny za jeho platné ceníkové ceny, jen za elektrickou energii pro veřejné osvětlení by vloni vynaložilo o 604 tisíc korun více, než u vítězného dodavatele vysoutěženého na burze,“ doplnil energetik s tím, že i samotné město letos čeká nový nákup komodit.