„Naši posluchači se na nás začali obracet s tím, že by se do povídání také rádi zapojili, a proto jsme přišli s konceptem besed na živo. Letos v dubnu jsme natočily první díl Besedění se zástupci házené, v červnu následovalo setkání s trenéry kopřivnického hokeje. Tématem třetího dílu bude gymnastika, jelikož v letošním roce si připomínáme 110. výročí narození naší zatím nejúspěšnější gymnastky Zdenky Veřmiřovské – první Kopřivničanky, která získala stříbrnou i zlatou olympijskou medaili. Popovídat si s námi přijdou trenérky z Gymnastického klubu TJ Sokol Kopřivnice Dana a Denisa Rýparovy,“ uvedla Soňa Smoláková s tím, že všichni jsou srdečně zváni. Besedy jsou rovněž natáčeny a zájemci si je mohou pustit na YouTube kanálu ASK Tatra Kopřivnice.