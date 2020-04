V rouškomatu mohou lidé zakoupit nejen textilní roušky, ale také desinfekce na ruce.

Tisková mluvčí města Kopřivnice Jana Hromočuková uvedla, že roušky do automatu dodává především spolek Vlčovjané, který během tří týdnů společnými silami našil a zcela zdarma distribuoval okolo 1 600 kusů textilních roušek do domácností, domovů pro seniory, zdravotnických zařízení a podobně a v této aktivitě dál pokračuje.

„Přebytky se nyní navíc rozhodl nabídnout obyvatelům Kopřivnice, a to za symbolickou částku, která by alespoň částečně pokryla náklady na výrobu roušek. Cena textilní roušky z rouškomatu je třicet korun,“ Upřesnila Jana Hromočuková. Poptávka po rouškách je podle ní ve městě stále velká.

„Roušky se snažíme mezi širokou veřejnost dostat několika cestami. Ty, které nám našili dobrovolníci a zůstaly po pokrytí všech potřeb úřadu, sociálních služeb a příspěvkových organizací, se snažíme dostat především k seniorům,“ sdělila Jana Hromočuková s tím, že roušky od spolku Vlčovjané mohou lidé nově zakoupit právě prostřednictvím rouškomatu.

„Stále častěji se na sociálních sítích i jinde ozývaly hlasy, že lidé by rádi ty, co roušky vyrábějí, finančně podpořili. Rozhodli jsme se proto vyjít vstříc nápadu spolku Vlčovjané a tuto službu za symbolické ceny obyvatelům města nabídnout,“ dodala tisková mluvčí.

K umístění rouškomatu ve městě se na facebookovém profilu města Kopřivnice objevilo mnoho komentářů, veskrze kladných.

Jeden záporný mířil na zmíněných třicet korun. Jeho pisatel se pustil do města, zda nemá na to, aby zásobilo obyvatele rouškami zdarma, když do jiných věcí investuje miliony. Z radnice přišla odpověď, že město neprodává textilní roušky, pouze zprostředkovalo možnost zakoupení roušek, které našili lidé ze spolku Vlčovjané a zmíněných 30 korun nejde do rozpočtu města.

Vše pak upřesnila další pisatelka, která upřesnila, že rouškomat provozuje spolek Vlčovjan.

„Do dnešního dne jsme předali zdarma kolem 1700 ks a 2000 ks roušek z Lubiny do nemocnic, policii, domovů důchodců, azylovému domu nebo charitě. Pracovalo na tom všem donedávna 35 lidí minimálně. Tři týdny lidé stříhali, žehlili, šili, nespali a nejedli. Stále máme v plánu předávat roušky charitě a potřebným institucím, které o ně požádají,“ uvedla členka spolku Vlčovjan s tím, že potřebným roušky dají rádi zdarma, kdo umí, ten si roušku může ušít, a kdo to nesvede, může si ji za 30 korun koupit.