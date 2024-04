Smradlavá, pěnící voda. Jednou žlutá, podruhé zelená, jindy nahnědlá. Tak popisuje stav potoka Sýkoreček v Kopřivnici-Lubině starousedlík Petr Smékal. Ledňáčci, kačeny, střevle i hrouzci prý zmizeli. Podívá se tomuto problému někdo na zoubek?

Sýkoreček v Kopřivnici, 29. 4. 2024. | Video: Deník/Radek Luksza

„Někdo neznámý neustále znečišťuje potok. Čím? Nevím, nějakými neznámými produkty. Projevuje se to třeba změnou barvy vody, silnou pěnivostí a zápachem po ropných produktech,“ líčí obyvatel Lubiny, povoláním hasič a rybář. Úřady však na žádné znečištění zatím nepřišly.

Sýkoreček, který teče do řeky Lubiny v Příboře a pokračuje dál do Odry, byl podle Petra Smékala ještě před pěti lety plný života. „Našli jste tu například chráněnou střevli potoční, hrouzka obecného, jelce tlouště. Hnízdili tady ledňáčci i kačeny. V dnešní době je však potok totálně mrtvý. I to dno je zanesené nějakým sedimentem,“ tvrdí Smékal.

O svém podezření, že někdo potok znečišťuje, informoval několikrát městský úřad, Českou inspekci životního prostředí (ČIŽP) a volal také na policii. Vodoprávní úřad v Kopřivnici se začal podněty, jež se týkají znečišťování Sýkorečku, zabývat už předloni.

„V rámci kontrol nebyl ve vodním toku potvrzen výskyt ropných či jiných závadných látek. Občasné napěnění vodního toku tam, kde přirozeně dochází v provzdušňování vody, nejevilo známky nestandardního jevu. Rovněž nebyl při kontrolách zaznamenán citelný zápach po ropných látkách a chemikáliích, jak bývá popisován,“ konstatovala mluvčí radnice v Kopřivnici Lucie Macháčková. Podle ní město postupovalo tak, jak se u každého podnětu týkajícího se havárie ohrožující povrchové nebo podzemní vody postupuje. „Je nám známo, že stav toku monitoruje i ČIŽP,“ dodala mluvčí.

„My se tím zabýváme od loňského listopadu. Inspektoři provedli několik šetření, kdy byla kontrolována vybraná zařízení za účelem zjištění zdroje i původce znečištění vodního toku Sýkoreček. Popsané znečištění však nebylo zjištěno,“ konstatovala Miriam Loužecká za Českou inspekci životního prostředí. Ujistila, že inspektoři budou v namátkových kontrolách pokračovat.

Potok zvaný Sýkoreček v Kopřivnici - Lubině, 29. 4. 2024.Zdroj: Deník/Radek Luksza

Ani policisté z obvodního oddělení v Kopřivnici nezjistili v souvislosti se Sýkorečkem podle své mluvčí Kateřiny Kubzové žádné protiprávní jednání.

Zatím poslední zhoršení kvality vody zaznamenal Petr Smékal v první polovině dubna. „Situace je čím dál horší. Podle mého úsudku k tomu úřady přistupují neprofesionálně a laxně. Je neuvěřitelné, že za celou dobu se nic nezměnilo, situace trvá dál,“ nechal se slyšet nespokojený občan.

Úřady od poloviny dubna vyšetřují havárii v nedaleké říčce Jičínce. Kontaminací a otravou ryb, ke které zde došlo, se zabývá i Česká inspekce životního prostředí a odbor životního prostředí v Novém Jičíně. Rybáři posbírali okolo šedesáti kilogramů uhynulých pstruhů, jen na rybách vznikla asi třicetitisícová škoda.

„Zahájili jsme úkony trestního řízení k prověření a objasnění skutečností nasvědčujících spáchání přečinu poškození a ohrožení životního prostředí z nedbalosti, kterého se měl dopustit neznámý pachatel,“ konstatovala k případu mluvčí policie Daniela Vlčková. Místní rybáři se domnívají, že zdrojem znečištění byla nelegálně vypuštěná močůvka.