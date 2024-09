Děrenský potok se vylil ze svého koryta a Malá strana od křižovatky Kujavy rozcestí na Hladké Životice byla uzavřena v obou směrech. Neprůjezdná byla také hlavní silnice k dolnímu rybníku.

Lidé společně s jednotkou dobrovolných hasičů odklízeli přes víkend napadané stromy. Dodávky elektřiny by měly být obnoveny do úterý. V neděli večer byly alespoň přístupné výjezdy do Pustějova, Hladkých Zivotic, Fulneku a Bílovce.