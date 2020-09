Do základních škol v Novém Jičíně nastoupilo celkem 2501 žáků. Děti se mohly po školách pohybovat bez zakrytých dýchacích cest, neboť ředitelé škol žádná nařízení nevydávali.

V některých školách, například v Základní škole Tyršova nebo v Základní škole Komenského 66 ještě neskončily různé sanační a revitalizační práce, ale to na zahájení výuky nemělo vliv. Ve druhém největším městě na Novojičínsku, v Kopřivnici zasedlo do školních lavic v úterý 1. září v Kopřivnici, Lubině a Mniší 224 prvňáčků. Žáci jako každý rok dostali od města kapsáře do lavic a obaly na přezůvky.

Nejvyšší počet žáků prvních tříd celkem 46 má ve školním roce 2020/2021 Základní škola dr. Milady Horákové. Zároveň tato škola jako jediná otevřela přípravnou třídu pro deset předškoláků, kterým byl udělen odklad školní docházky. Zatímco v Novém Jičíně zašel starosta města Stanislav Kopecký přivítat prvňáčky do ZŠ Komenského 66, zástupci města Kopřivnice letos prvňáčky osobně na školách nepřivítali z důvodu epidemiologické situace.