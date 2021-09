Na facebookové stránky vyvěsil výzvu, která by mohla stěnu zachránit. „Vymyslel jsem spolu se zkušeným restaurátorem transfer zdi do Ostravy a podal projekt v rámci dotačního programu fajnOVY prostor. Vypadá to slibně, ale potřebuji příští týden podat finální projekt, kde je nutno shromáždit podpisy aspoň třiceti obyvatel města Ostravy, že akci podporují,“ uvedl Jakub Ivánek na facebooku s tím, že podepsat bylo možné v antikvariátu Fiducia na Mlýnské ulici do středy 15. září.

Jakub Ivánek pro Deník uvedl dále, že podpisy se podařilo posbírat, a tudíž žádost o dotaci na přesun stěny podá.

„Je to zřejmě poslední naděje, jak stěnu zachránit. Ta část domu, kde to je, měla být zbořená už zhruba před rokem a půl. Kdysi to byla kočárkárna a v projektu s touto částí majitel nepočítá. Jen díky tomu, že se to oddálilo, tak jsem se toho znovu ujal,“ řekl Jakub Ivánek, že s majitelem o snaze zachránit sgrafito hovořili jeho kolegyní a restaurátorem už před dvěma roky.

„Tehdy jsme oslovili i město Nový Jičín, ale nějak ta jednání utichla a já jsem myslel, že už to nezachráníme. Myslím si, že to je věc, která by si záchranu zasloužila,“ poznamenal Jakub Ivánek s tím, že když dal nyní výzvu, mnoho lidí ji sdílelo a objevila se i řada reakcí, mnohé od lidí z Nového Jičína.

Většina na facebooku přispívajících lidí z Nového Jičína se k záměru Jakuba Ivánka staví kladně, někteří kritizují liknavý postoj města, asi nejvíce pisatelů vzpomíná nostalgicky na chvíle, kdy kolem stěny chodívali téměř denně. „Úplně se mi vybavilo moje dětství, denně jsem kolem toho chodila, měla jsem to moc ráda. Snad to nechtějí zničit? I to přesunutí do Ostravy je smutné, ale raději to, než demolice,“ stojí v jednom příspěvku.

„Prosím?? Tahle krása nezůstane v NJ?? To se mi snad zdá.....vzpomínky mládí…vždy si vzpomenu, jak jsem počítala ty děti a vláčky......to musí vážně všechno krásné zničit?!!!!,“ přidává se jiná pisatelka a další vzpomíná: „Jsem tam chodila do školky a tu stěnu jsem měla ráda.“

Jakub Ivánek dodal, že se mu nyní zástupci města ozvali a mělo by dojít ke společné schůzce zástupců některých odborů a zástupce vedení města. Místostarosta Nového Jičína Ondřej Syrovátka existenci schůzky potvrdil. „Chceme se sejít, abychom projednali i s majitelem, jaké jsou možnosti. Zatím ale neříkám, že město do toho půjde. Bude to záležet na dalších věcech,“ sdělil Ondřej Syrovátka.