Novojičínští policisté v pátek dopoledne preventivně evakuovali Mendelovu střední školu v Novém Jičíně. Neznámý pachatel na sociální síti twitter totiž vyhrožoval, že ji vystřílí.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Miroslav Kucej

Informaci obdrželo operační středisko IZS, kam někdo zavolal, že dotyčnou informaci o střílení zahlédl na twitteru.

Okamžitě se rozjel kolotoč událostí. „Na místo dorazila nejbližší policejní hlídka, aby zajistila prostor, za ní dorazili další policisté a kriminalisté. Objekt školy bylo nutné evakuovat, budova se následně prohledala,“ popisoval sled akcí policejní mluvčí René Černohorský.

Ukázalo se, že žádné nebezpečí lidem nehrozí, nicméně venku se policejní jednotky pohybovaly se samopaly.

„Kriminalisté nyní intenzivně zjišťují, která fyzická či právnická osoba výhružnou informaci na sociální síť uveřejnila,“ poznamenal René Černohorský.

A co takové osobě, která na jakékoliv sociální síti podobnou výhružku zveřejní, vlastně hrozí? „Tady záleží na spoustě okolnostech, jestli jde o recidivistu, osobu mladší osmnácti let, obecné ohrožení. Každopádně to není přestupková záležitost, ale posuzuje se to jako trestný čin,“ upozornil Černohorský, že s podobnými věcmi není žádná legrace, i kdyby to někdo myslel jako hodně špatný vtip.