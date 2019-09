V Novém Jičíně kraj otevřel SeniorPoint

Jaké jsou dostupné sociální služby? Co dělat ve volném čase? Co se hraje v kině nebo v divadle? Nejen na tyto otázky dostanou důchodci odpovědi v Novém Jičíně na jednom místě. Nově ve městě funguje služba SeniorPoint pro občany starší 55 let.

SeniorPoint funguje v Novém Jičíně od středy 25. září. Ilustrační foto. | Foto: MSK