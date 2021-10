Nemocnice Agel Nový Jičín a.s. je ve svém regionu jedinou nemocnicí s komplexní strukturou poskytované zdravotní péče a špičkovým Komplexním onkologickým centrem. Do její spádové oblasti patří na 170 000 obyvatel.

Darovat krev může každý zdravý občan České republiky ve věku 18 až 65 let, jehož hmotnost převyšuje 50 kilogramů. Bezplatné dárcovství krve zahrnuje také lékařské vyšetření, možnost čerpat pracovní volno s náhradou mzdy, získat vitamíny od zdravotní pojišťovny, občerstvení a uplatnit si nárok odpočtu ze základu daně z příjmu, a to ve výši 3000 korun za každý absolvovaný odběr.

Ve snaze zvýšit dostupnost termínů, vyhovět požadavkům dárců a pokrýt výpadky krevních zásob ve zdravotnických zařízeních přidává transfuzní oddělení Nemocnice Agel v Novém Jičíně další odběrový den pro dárce plné krve. Nově tak lze darovat plnou krev každý čtvrtek v čase od 6.30 do 10.30 hodin.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.