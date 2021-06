„Vzhledem k nepolevujícímu zájmu o očkování jsme považovali za nezbytné na tuto situaci aktivně reagovat, abychom tak umožnili větší proočkovanost lidem z regionu Novojičínska a okolí. Proto nemocnice s předstihem připravila další prostory, které se nachází v již stávajícím provozu vakcinačního centra a do plného provozu jsme je uvedli již 25. května,” potvrdil místopředseda představenstva nemocnice David Koribský.

Plynulý systém průběhu očkování v prostorách bývalé ústavní lékárny nyní zajišťuje nový vyvolávací systém, který novojičínská nemocnice do vakcinačního centra pro tyto účely pořídila, a tak se kapacita z průměrných 350 očkovaných navýšila na rovných pět stovek. „Zároveň byla rozšířena i pracovní doba pracoviště, a to od 6 do 18 hodin,” informoval Koribský.

Nemocnice Agel spustila provoz vakcinačního centra v těsné blízkosti nemocnice v druhé polovině ledna a v nejbližších dnech překoná hranici 20 tisíc vyočkovaných dávek. Přihlašování k vakcinaci nadále probíhá přes registrační formulář rezervačního systému Ministerstva zdravotnictví ČR na webovém odkazu: https://registrace.mzcr.cz/.