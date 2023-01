Tiskový mluvčí Nemocnice Agel Nový Jičín Adam Knesl sdělil, že nemocnice v uplynulých letech investovala do modernizace interiéru i nového vybavení porodnice, která je u rodiček vyhledávaná pro svou klidnou a rodinnou atmosféru. „Kontinuálně zde dochází ke zkvalitňování služeb i komfortu pro maminky,“ uvedl Adam Knesl.

Dana Babeľová, staniční sestra novorozeneckého oddělení nemocnice, doplnila, že od loňského roku mají v nemocnici k dispozici unikátní přístroj určený k prověření zdravotního stavu novorozenců ze vzorku krve. „Analyzátor krevních plynů je určen především čerstvě narozeným miminkům a je umístěn v prostorách porodních boxů a sálů, kde umožní během minuty zajistit výsledky vyšetřovaných parametrů miminka, a to z jakéhokoliv vzorku krve – včetně pupečníkové. Tyto údaje oceňujeme především v akutních stavech. Krevní výsledky novorozenců jsou totiž díky němu k dispozici z malého množství pupečníkové krve prakticky do minuty, lékař tak může velice rychle vyhodnotit stav dítěte adekvátně reagovat. Odpadá pak nošení vzorků do laboratoře a veškerý personál se tak může plně věnovat péči o miminko i maminku,“ vysvětlila Dana Babeľová.

V novojičínské porodnici nedávno také kompletně rekonstruovali porodní boxy, operační sál určený pro porody císařským řezem a místnosti pro ošetření novorozence bezprostředně po porodu. „Oddělení šestinedělí maminkám může nabídnout celkem pět nadstandardních pokojů, ve kterých samozřejmě nechybí televizor, lednice či kojící křesla. V porodnici novojičínské nemocnice se každá maminka může těšit na řadu benefitů, včetně dárků pro své miminko. Oblíbené jsou také focení novorozenců či celodenní bufet, který nabízíme zdarma. Naše oddělení zajišťuje nepřetržitou laktační poradnu a také zajišťuje maminkám zapůjčení monitoru dechu. Péče o maminky a jejich novorozence však začíná daleko dříve před porodem – absolvováním předporodních kurzů, rehabilitačních cvičení a nezapomínáme ani na období po porodu,“ připomněla Marcela Bučko.

S atmosférou a péčí v novojičínské porodnici se mohou seznámit nejen budoucí maminky, a to na příběhu rodičky v zábavně-poučném seriálu „Bacha, rodím!“, který připravila Nemocnice Agel Nový Jičín a umístila ho na YouTube kanálu Agel i na Facebooku novojičínské nemocnice.