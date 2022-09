Pokud vydrží „partnerství“ stran a hnutí v Novém Jičíně ve stejné podobě, v jaké bylo předchozí čtyři roky, pak by vedení města a koalice, stejně jako opozice, měly být hodně podobné. Vítězem voleb se stalo hnutí Ano 2011 se sedmi mandáty, o jeden mandát méně získalo seskupení Víc pro Nový Jičín s ČSSD. Jeho lídr Jiří Klein se stal nejúspěšnějším kandidátem komunálních voleb v Novém Jičíně – získal 1953 hlasů, o třicet více než dosavadní starosta Stanislav Kopecký (ANO 2011). Pět mandátů dostali kandidáti seskupení Strana zelených + STAN + Pirátská strana + TOP 09, po třech mandátech dostaly ODS a SPD. Po dvou zastupitelích budou mít KDU-ČSL a Je čas na změnu!. Jeden mandát získalo sdružení Projekty pro NJ.

ŽIVĚ: Sledujte s námi sčítání hlasů a volební výsledky na Novojičínsku

Současnou koalici v Novém Jičíně tvoří ANO 2011, seskupení okolo Strany zelených, ODS a KDU-ČSL. Pokud by to tak zůstalo, měla by koalice v devětadvacetičlenném zastupitelstvu „pohodlných“ 17 mandátů.

K volbám do zastupitelstva v Novém Jičíně přišlo 7659 voličů, což činí 41,40 procenta ze všech oprávněných voličů.