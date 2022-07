Město Nový Jičín se snaží o minimalizaci odpadu a jeho co nejlepší možné využití již delší dobu a výsledkem byl zisk keramické popelnice za nejlepší systém třídění odpadu v kraji. Místostarosta Nového Jičína Ondřej Syrovátka sdělil, že REUSE centrum má být jednou z aktivit, kterou pro snížení produkce odpadu město dělá.

„Kromě předcházení vzniku odpadu má toto zařízení i pozitivní sociální aspekt, protože v něm bude možné zdarma získat užitečné věci. Chceme tím také ukázat, jak staré věci, které bychom jindy vyhodili, mohou získat nový smysl. Bude to vlastně takové moderní vetešnictví,“ uvedl Ondřej Syrovátka.

Skončily by na smetišti, v Ostravě je o ně velký zájem, věci, které slouží dál

Před zřízením centra město sbíralo zkušenosti v Chrudimi, Krnově a v Příboře. Pavel Tichý, ředitel Technických služeb Nový Jičín , pod které separační dvůr a tudíž i REUSE centrum spadají, upozornil, že například s příborským REUSE centrem se to novojičínské nemůže rovnat, už třeba jen kvůli tomu, že Příbor ho má jako součást sběrného dvora, jehož vybudování stálo 34 milionů korun, přičemž zhruba čtyři pětiny tvořila dotace.

Novojičínské REUSE centrum vytvořili zaměstnanci Technických služeb Nový Jičín za zhruba 350 tisíc korun. I proto nebude novojičínské centrum odebírat například použitá elektrozařízení. „Příborské REUSE centrum má úplně jiné prostory než to naše a tudíž i jiné možnosti,“ nastínil Pavel Tichý a dodal, že do novojičínského centra občané budou moci bezplatně odkládat a přijímat odtud věci jako například knihy, nádobí - talíře, hrnce, sklenice, hrníčky - kola, lyže, dětské autosedačky a další věci, které by jinak skončily v kontejneru s odpadem.

Řidiče a obyvatele v Kuníně čekají měsíce plné nervů, kdy mají omezení skončit

„Je možné, že budeme přijímat i drobný nábytek. Věci, které přijmeme, tam budou vždy nějakou dobu a když o ně nebude zájem, necháme je zlikvidovat. Věci, o které lidé projeví zájem, si mohou vyzvednout zdarma,“ doplnil ředitel novojičínských technických služeb.

Pravidla pro převzetí předmětů do REUSE centra jsou stanovena v provozním řádu a následně na místě samém je návštěvníkům sdělí obsluha sběrného dvora. Slavnostní otevření centra město plánuje na 15. srpna.