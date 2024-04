S měsíčním předstihem před ostatními bylo po zimní přestávce otevřeno školní hřiště v Dlouhé ulici. Proč? Aby si ho děti pořádně užily. Stav hřiště je totiž momentálně v nejlepší v celém Novém Jičíně.

Hřiště u škol v NJ, 3. 4. 2024. | Video: Deník/Radek Luksza

Hřiště bylo zprovozněno vloni po velké rekonstrukci. Kromě různých prolézaček a houpaček má nyní i tartanovou běžeckou dráhu, prostor pro nohejbal, volejbal a tenis, koše na streetball, sestavu prvků na workout a doskočiště pro skok daleký.

Během školního roku je otevřené od pondělí do pátku mezi 16. a 20. hodinou, o víkendech pak od 9 do 20 hodin. O prázdninách se sem dá zajít od osmi ráno do osmi večer.

Za Šenovem u Nového Jičína se pilně pracuje

„Ostatní hřiště u základních škol otevřou až o měsíc později, tedy 1. května. Přístupná budou do 31. října,“ vzkazuje novojičínská radnice. Platí, že nikde se nesmí pouštět volně psi. „Návštěvníci školních hřišť musí dodržovat provozní řád. Strážníci dělají namátkové kontroly,“ upozorňuje.

Hřiště u ZŠ Komenského 68 bude mít od května otevřeno ve stejný čas jako v Dlouhé ulici. Totéž platí pro hřiště u ZŠ Tyršova, jen s tím rozdílem, že provozní dobu bude mít jen do 19 hodin. Na toto hřiště se dá vstoupit pouze branou z Derkovy ulice u schodiště do školní jídelny.

Kopřivnice: za volantem čtyři promile, o den později před výslechem dokonce šest

Hřiště u ZŠ a MŠ Jubilejní bude moci veřejnost využít od 16 do 19 hodin, o nedělích bude ale zavřené. V areálu je k dispozici pitná voda i posezení mezi výsadbou okrasných dřevin.

Zákaz vstupu platí na hřišti u ZŠ Komenského 66. Chystá se tu rekonstrukce. „Když jen šťouchnete do stojanů na basketbalové koše, tak se celé rozhýbou. Trvá to léta a děcka na ně lezou, celé to hřiště je v havarijním stavu,“ popsala jedna z obyvatelek sousedního paneláku.