Středa byla prvním dnem, kdy se v nemocnici Agel v Novém Jičíně začalo s očkováním seniorů nad 80 let. Celý den proběhl plynule a bez problémů.

Očkování seniorů v novojičínské nemocnici. | Foto: Agel Nový Jičín

Jak to? Jednoduše. Registrování senioři se totiž dostavili na místo v předem daný čas, vše brali svědomitě. Pouze v jednom případě jeden z nahlášených, v důsledku komplikací na cestě, dorazil do ordinace o něco později. O plánované očkovaní ani on nepřišel a to také byla jediná středeční "komplikace".