Pizza Oskar Restaurant v Loučce, místní části Nového Jičína patří již léta k nejvyhledávanějším a nejznámějším podnikům na Novojičínsku. Jeho provozovatel Andrej Droščín ale pro Deník přiznal, že o tom, že existuje také Mezinárodní den pizzy, vůbec neví. „Takže to nijak ani neslavíme,“ podotýká Andrej Droščín.

Pizza Oskar Restaurant letos funguje už šestadvacátým rokem. Podle Andreje Droščína se sortiment příliš neobměňuje. „V těch pizzeriích je to celkem dané, že sedmdesát procent tvoří pizza a zbytek ostatní jídla – těstoviny, minutky. Pizza jednoznačně převládá,“ doplňuje Andrej Droščín.

Stejně jako na jiných gastro podnicích a restauračních zařízeních i na provozovně Pizza Oskar Restaurant se podepsala vládní nařízení spojená s epidemií Covid-19. „Máme sice rozvoz, ale v lokále je úbytek hostů znatelný. To je tak asi všude. Obávám se, že to potrvá tak rok dva než se lidé začnou do restaurací a hospod vracet,“ dodává Andrej Droščín.

Pizza Oskar Restaurant má webové stránky, na nichž se zákazník může zaregistrovat. Poté může sledovat veškeré své objednávky na svém profilu, a ty může opakovat nebo z nich může vycházet. Pro registrované zákazníky platí bodový systém za objednávky – získané body v potřebném množství pak mohou použít k zaplacení objednávky.

Na webu jsou rovněž zajímavé přehledy jednotlivců s největším počtem objednávek a nejvíce objednávaných jídel. Zákazník na současné první příčce žebříčku měl ve středu na svém kontě již 613 objednávek, mezi jídly vedla ke stejnému datu Cardinale – velká pizza s počtem 7 756 objednávek