Do šití roušek se pustila z prozaického důvodu. „Někdo přišel, že potřebuje roušky pro sebe nebo pro známé, zastavil se tady i chalupář, tak jsem jim řekla, že jim roušky ušiju. Našla jsem si na internetu nějaký návod a začala jsem šít,“ říká Jiřina Pešlová a dodává, že už poslala nějaké roušky i do novojičínské nemocnice.

„Říkali, že si je vezmou asi na dialýzu,“ poznamenává s tím, že v obci je studentka církevní školy v Odrách, Kateřina Jurajdová, budoucí zdravotní sestra, která rovněž šila roušky doma, tak jí řekla, že jí pomůže.

S dcerou, která Jiřině Pešlové pomáhá, šily ve středu do půlnoci, ve čtvrtek před polednem měla starostka Vrchů nastříhanou látku na dalších zhruba třicet roušek. „Takových padesát už jsem jich rozdala,“ doplňuje a uvádí, že šije hlavně z látek, které má doma, občas jí ale někdo nějaký materiál přinese.

„Další potřebné věci jsem nakoupila v galanterce ve Fulneku. Někdy jsem se domluvila, aby mi ti, pro které to šiju, přinesli třeba pásku,“ pokračuje Jiřina Pešlová.

Starostka Vrchů chápe, že každý má předpoklady pro něco jiného a třeba šití roušek mu není dáno. „Je dobré se na to dívat pohledem – raději mu to ušiji, než aby šel bez roušky,“ upozorňuje starostka, která vyčetla, že ne každý materiál je na roušku vhodný, proto používá zejména bavlnu.

„Ušiju to, vyvařím, nažehlím, řeknu každému jak to má ošetřovat – je to udělané z látek, které dotyční mohou hodit do hrnce, pár minut povařit, a zase to mohou použít. To, co dělám, není nic světoborného,“ dodává Jiřina Pešlová, která má zkušenosti se šitím kostýmů pro maškarní plesy. Nyní stříhá látku také na menší roušky, které budou pro děti.

„Pro ně vybírám třeba motivy jako srdíčka, kočičky a podobně, aby to ty děti chtěly nosit, a všechno je to bavlna,“ uzavírá starostka Vrchů.