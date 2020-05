Vyhlášku, která stanovuje povinnost nejen označit psa čipem, ale také zanést údaje vztahující se k psu do evidence založené městem, schválili na svém posledním zasedání zastupitelé Oder.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

Návrh vyhlášky předložil velitel Městské policie Odry Josef Vérosta. „Stát nemá centrální databázi a veterinární lékaři nejsou povinni do nějaké databáze tyto informace odesílat – to je základní problém. Myšlenka státu je, že obce v samostatné působnosti tuto vyhlášku vydají - aby vznikla povinnost obyvatel přihlásit psa do databáze,“ uvedl Josef Vérosta pro Deník a dodal, že je předpoklad, že v průběhu dvou let, i díky kontrolám, většina majitelů svého psa do databáze přihlásí. Některý státní úřad si podle něj poté může vyžádat evidence od obcí a vytvoří tak centrální databázi.