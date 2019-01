Odry - Na posledním zasedání zastupitelstva byla schválena vyhláška, která zakazuje užívání alkoholu na některých veřejných prostranství ve městě.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/archiv

Konec opilců v Odrách? Takovou naději mají nyní obyvatelé Oder. Město se dlouhodobě potýká s alkoholem omámenými občany, kteří pak často projevují své destruktivní nálady na veřejných prostranstvích. Na zasedání zastupitelstva, které se konalo 25. března, byla schválena obecně závazná vyhláška o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství. Městští policisté budou již brzy obcházet vybrané zóny, kde je taková aktivita nejčastější, a pokutují občany, porušující vyhlášku.

O pijanství na veřejném prostranství se začalo vážně mluvit na Radě města v únoru. Ta projednala stížnost občanů, která se týkala nadměrného pití alkoholu v prostoru autobusového nádraží a rozhodla o vypracování vyhlášky o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství. Zastupitelé pak vyhlášku mohli schválit, nebo ji smést ze stolu. „Projednávali jsme situaci ohledně konzumace alkoholu na zastupitelstvu i v radě města. Dostávali jsme i podněty od obyvatel města a policistů ČR. Proto jsme přišli s touto vyhláškou, která by zapovídala konzumaci alkoholu na některých veřejných prostranstvích ve městě,“ informoval zastupitele tajemník Městského úřadu Oder Petr Mlčoch, kterého rada města pověřila zpracováním vyhlášky. Tajemník zastupitelům připomněl, že vyhláška je zpracovaná velmi jednoduše. Při jejím tvořením se vycházelo z vyhlášek, které už užívají jiné obce.

Město muselo, vzhledem k omezenému počtu strážníků, vybrat nejvíc postižené zóny, které budou strážníci ošetřovat. Pijani se tak budou muset vyhýbat území městské památkové zóny, dále území základní školy Komenského včetně tělocvičny, Komenského ulice až ke třídě prvního Máje. Posledním územím je hřbitov, bývalý park rudoarmejců, autobusové a vlakové nádraží, stávající Penny market a pravděpodobně i nově vznikající prodejna Lidl. Počet zón a jejich velikost se může časem zvětšit, pokud budou strážníci schopni území pokrýt.

K tomu, že vyhláškamá platit jen v určených zónách, se negativně vyjádřil například zastupitel Květoslav Wiltsch, který vyjádřil přesvědčení, že je třeba ošetřit mnohem větší území města. Starosta Pavel Matůšů však jeho názor nesdílel. „Uvědomme si, máme zatím městskou polici jedna plus čtyři, přičemž nyní je to pouze jedna plus jedna, protože jsou ostatní na školení,“ připomněl starosta. „Musíme také konzultovat s městskou policií, zdali budou vůbec schopni navržená území pokrýt. Pak se budeme rozhodovat, jestli počet zón zvýšíme nebo ne,“ ujasnil. „Podle toho, co jsem slyšel od pana Wiltsche, bychom měli vzít křídu a obtáhnout celé město, ale jsem zvědav, jak by to bylo kontraproduktivní vzhledem k ostatním občanům, kteří si chtějí dát například na své zahradě flašku vína,“ upozornil místostarosta Jiří Vlček.

Vyhláška byla zastupiteli nakonec schválena a nabude účinnosti prvního května tohoto roku.