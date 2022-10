„Spolupráce s Ryanairem je trochu jiná než s ostatními zákazníky, konkrétně zvýšeným zájmem z jeho strany o dokonalou přípravu, kam patří například dohled zástupců zákazníka minimálně dva týdny před příletem prvního letadla, poskytnutí historických dat, které by nám měly pomoci se co nejlépe připravit a v neposlední míře i návštěva jednoho z jejich údržbových center za účelem prokázání očekávané kvality práce, moderních procesů a podobně. Na druhé straně si toto všechno bude vyžadovat adaptaci na nové procesy a zvýšené požadavky, což nám ale pomůže posunout laťku našich služeb ještě o něco výše,“ říká generální ředitel JOB AIR Technic Vladimír Stulančák.

Letadla v barvách Ryanairu už v minulosti do ostravských hangárů zavítala, jednalo se však o stroje ve vlastnictví leasingových společností. Letouny pro pasažéry prošly v Ostravě přestavbou na nákladní verzi.

Ryanair si umí letadla servisovat i sám, k údržbě letounů používá například vlastní opravárenské středisko v polské Vratislavi. Tamní technická báze projde brzy rozšířením, v rámci největší investice Ryanairu v Polsku v hodnotě 25 milionů eur vznikne na vratislavském letišti nový hangár.

„Náš pětiletý plán růstu rozšíří naši flotilu na více než 600 letadel. Dohoda s JOB AIR Technic umožní společnosti Ryanair využívat v nadcházející zimní sezoně jeden slot pro těžkou údržbu. JOB AIR Technic má díky kvalitní nabídce služeb v tomto odvětví vynikající pověst a tato dohoda zajistí, že Ryanair bude mít flexibilitu, pokud jde o to, kam umístí svá letadla na sezonu zimní údržby,“ uvedl k uzavření dohody Neal McMahon, provozní ředitel společnosti Ryanair.

V Ostravě se nyní navíc rozebírá vysloužilý Airbus A320, letoun zamíří na šrotiště

V opravnách JOB AIR Technic se aktuálně také rozebírá jeden z letounů evropského výrobce Airbus. Stroj má za sebou více jak 20 let provozu, během kterých létal například ze Španělska nebo Ruska. Na počátku pandemie byl na ostravském letišti odstaven, na nebe se už nevrátil. Letadlo začali ostravští mechanici rozebírat začátkem srpna, hotovo by mělo být do dvou týdnů, po kterých bude vyčištěné a odvezené certifikovanou firmou na šrotiště. Provozuschopné díly prošly inspekcí a zaujaly své místo ve skladě. Neopravitelné komponenty daroval JOB AIR Technic středním a vysokým školám, se kterými firma spolupracuje.

K TÉMATU: O společnosti JOB AIR Technic

Letecká opravna JOB AIR Technic sídlící na letišti Leoše Janáčka v Mošnově byla založena v roce 1993. V roce 2008 vybudovala nový údržbový hangár a získala oprávnění k údržbě letounů Boeing 737, o tři roky později pak oprávnění na letadla Airbus A320. V roce 2017 získala též oprávnění k údržbě letounů Airbus A330. Společnost se specializuje na tzv. těžkou údržbu, často spojenou se změnou provozovatele letadla či s jeho návratem od pronajímatele leasingové společnosti. V roce 2016 se společnost JOB AIR Technic stala součástí holdingu Czechoslovak Group, který vlastní český podnikatel Michal Strnad. V roce 2019 byl dokončen druhý opravárenský hangár s dílenským, skladovým a administrativním zázemím.