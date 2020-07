Poprvé v letošní turistické sezoně se rozjede pro veřejnost lanová dráha v areálu skokanských můstků Jiřího Rašky na Horečkách ve Frenštátě pod Radhoštěm. Stane se tak v pátek 3. července v 18 hodin.

Pro veřejnost jezdí lanová dráha na Horečkách po rozsáhlé rekonstrukci opětovně od roku 2016. | Foto: archiv Deníku

Lanovka ten den bude v provozu do 19.30 hodin. Tisková mluvčí Frenštátu pod Radhoštěm Iva Vašendová upřesnila, že lanová dráha bude jezdit od července do září vždy o sobotách, nedělích a státních svátcích, v červenci zpravidla v sobotu od 9 do 20.30 hodin a v neděli od 9 do 18 hodin a navíc při konání kulturních akcí Frenštátského kulturního léta 2020.