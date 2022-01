Důvodem byl původně zamýšlený záměr Moravskoslezského kraje přestěhovat CETRAT z piaristického kláštera v Příboře do rekonstruovaného zámku Nová Horka u Studénky. Hovořilo se také o přesunu historické knihovny.

Příborští nechtějí přijít o místní pýchu, muzeum, budou jednat s krajem

Místostarosta Příbora pro Deník uvedl, že si myslí, že lednové setkání mohly ovlivnit průběh prosincového zasedání zastupitelstva Příbora, které se vyslovilo proti záměru přesunu CETRATu, a zřejmě i příprava petice v tomto duchu.

„Když jsme přijeli na krajský úřad, tak vstupní informací pro nás bylo, že nám kraj vyhoví. Na jednání už se hovořilo o dalším rozvoji muzea a vyjasňovali jsme si některé nesrovnalosti, které se objevily,“ řekl Pavel Netušil, a připomněl, že činnost CETRATu by dění v Příboře velmi ochudila.

Na webových stránkách Příbora se také objevilo oficiální sdělení vedení města, v němž je uvedeno, že Moravskoslezský kraj deklaroval, že nadále nepočítá s přesunem CETRATu do Nové Horky.

„Od loňského února, kdy vedoucí odboru kultury KÚ uspořádala v Příboře schůzku s vedením města a vedením Muzea Novojičínska, aby pohovořila o vizi přesunu a tom, jak může kraj městu pomoci po přesunu muzea, jsme ušli dlouhou cestu a ukázalo se, že to byla cesta správným směrem. V současné době tedy neexistuje mezi krajem jako zřizovatelem muzea a městem žádný rozpor,“ stojí ve sdělení.

„Takže, je to na dobré cestě, máme už zápis z toho jednání, ve kterém je to sepsáno. Na podzim má být hotová strategie kultury Moravskoslezského kraje, tak to si ještě chceme pohlídat. Ale bylo nám řečeno, že se s tím přesunem nepočítá,“ dodal příborský místostarosta Pavel Netušil.