O co jde? Lidé si zde připomenou 50 let od otevření koupaliště, hlavně ale půjde o zábavné sportování dvojic od 15 let, které si vyzkouší různé disciplíny na souši i ve vodě. Pro návštěvníky je připraveno bohaté pohoštění v podobě masa na grilu, makrel, párků, sladkých palačinek, kukuřice, piva a slazených nápojů, kromě toho i nafukovací atrakce pro děti. Pro soutěžící jsou připraveny věcné ceny pro nejlepší, nakonec si všichni užijí diskotéku.