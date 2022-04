V letošním roce je naší největší investicí rekonstrukce krytého bazénu. Investice je v hodnotě zhruba pětadvaceti milionů korun a tento neplánovaný výdaj je řešením havárie, která se v rozvodech pod bazénovou vanou stala. Práce by měly být ukončeny tak, abychom letos v září mohli bazén otevřít veřejnosti. Mezi další významné akce patří výstavba poslední etapy chodníku v Butovicích směrem na Bílovec včetně autobusové točny. Tím budou mít Butovice chodník přes celou místní část, protože na vytížené komunikaci chodník hodně chyběl. Chceme rovněž pořídit hasičům novou cisternu, což bude investice za zhruba devět milionů korun – nové vozidlo jednotka potřebuje, to staré má již asi pětačtyřicet let. Čeká nás také výstavba vodovodu v lokalitě Na Trávníkách, jelikož je to jediná lokalita, kde nám ještě pro část zástavby vodovod chyběl.

Nejmladší město na Novojičínsku se má kde rozvíjet. Vítejte ve Studénce

Jak to ve městě vypadá s bytovou a individuální výstavbou? Jsou ve městě podmínky pro stavbu rodinných domů?

Nová ulice Ke statku je jednou z našich rozvojových lokalit, kde jsme již v loňském roce po dokončení zasíťování pozemků všechny dokázali prodat. Noví vlastnící už staví, jedna rodina už tam i bydlí. Chtěli bychom v tom pokračovat – v současné době je tam devět míst, které jsou zasíťované a prodané, nicméně výhledově tam může vzniknout dalších několik desítek stavebních míst. Pro zástavbu rodinnými domy připravujeme v letošním roce projektovou dokumentaci rovněž pro lokalitu na ulici Moravské, která je ve směru na Pustějov, kde by mělo vzniknout šest parcel pro nové domy a dalších sedm rodinných domů by mělo vzniknout před zámkem v Nové Horce. Na tuto lokalitu už projektovou dokumentaci máme a dokonce se o tuto lokalitu již nyní zajímají někteří developeři. V oblasti bytové výstavby vnímáme rostoucí zájem o byty. Je patrný zájem developerů, kteří by chtěli bytovou výstavbu rozjet. Na únorovém zasedání zastupitelstva jsme schválili záměr prodeje pozemků na ulici L. Svobody směrem na koupaliště. Kromě toho i město připravuje projekt na dva až tři bytové domy na ulici Sjednocení, to je ulice u letního stadionu, kde bychom chtěli postavit městské byty.

Studénka je nejmladším městem v okrese Nový Jičín.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Když se ohlédnete za dosavadním volebním obdobím, jsou nějaké investiční akce, které byste chtěl vyzdvihnout nad ostatní?

Nepochybně to byly školní kuchyně, které jsme realizovali v loňském roce. Ve dvou školách byla provedena kompletní rekonstrukce jejich kuchyní. Další významnou investicí bylo přírodní koupaliště, což, myslím, byl unikátní počin. Biotop je každoročně více a více navštěvován a tak snad letos konečně bude normální sezona bez omezení a vyjde i počasí. Na zimním stadionu se provedla kompletní rekonstrukce střechy a také kompletně nová technologie chlazení nebo se nám konečně podařilo realizovat dvě cyklostezky. Ještě chci připomenout, že další velkou a občany pozitivně hodnocenou akcí je parkoviště v centru města, které ulevilo ulicím v centru a odstranilo parkování na trávnících. A abych nezapomněl, hodně peněz šlo do toho, co lidé navenek nevidí – tedy do interiéru budov ve vlastnictví města, zejména pak do technické infrastruktury jako jsou rozvody vody, elektřiny či topení. To jsou věci, které se udělat musí a my jsme se rozhodli je provádět najednou a kompletně. Nechceme k tomu přistupovat jako v minulosti, kdy se opravy realizovaly jen formou dílčích oprav.

Potýká nebo potýkalo se město při realizaci některých akcí s většími obtížemi?

V tomto volebním období realizaci výrazně ovlivňovala covidová doba. Někdy to sice byly důvody oprávněné, ale v některých případech se jednalo spíše jako alibismus ze strany některých úřadů, institucí či dodavatelů, kteří se na covid vymlouvali neoprávněně a prodlužovali lhůty. V posledním půl roce to pak jsou naprosto šílené ceny materiálů, které nám některé opravy či investice významně prodražují.

Je něco, co vám ve Studénce chybí? Co byste chtěl, aby ve městě bylo?

Jako správný starosta nemohu být spokojen nikdy a určitě by to chtělo mít nějakou tu miliardu navíc v městské pokladně, ze které bychom dokázali opravit a zrekonstruovat veškerý majetek města a udělat investice, které před námi jsou – kvalitní komunikace, chodníky, bytové domy nebo třeba halu pro míčové sporty u zimního stadionu, kterou bychom rádi v případě získání dotace, chtěli v příštím roce začít stavět. Studénka nic takového nemá, tělocvičny u škol jsou malé, tak i proto jsme dokumentaci věnovali hodně času a energie, abychom vybudovali halu pro všechny typy sportů, které by se daly provozovat i vrcholově.

Máte ve městě oblíbené místo, které rád navštěvujete?

Nejraději ve Studénce po práci nebo sportovním výkonu relaxuji, a to dvěma způsoby – v sauně v rámci sportovního komplexu, který snad po rekonstrukci bazénu bude ještě lepší, nebo v přírodě. V našem katastru je část CHKO Poodří, která je stvořená pro pěší turistiku nebo výjezdy na kole, a člověk si tam skvěle dokáže vyčistit hlavu.