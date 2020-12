S prvním očkováním se počítalo již tento týden v pondělí - VÍCE ZDE.

„Očekávali jsme, že dneska dojde první dávka vakcín, abychom mohli začít očkovat. Bylo řečeno, že bychom zítra měli dostat dokonce pět tisíc dávek, nicméně situace se zase změnila. A to poměrně velmi nepříznivě, protože firma Pfizer nedodá požadované vakcíny dneska ani zítra, ale až 31. prosince,“ uvedl Vondrák s tím, že jde o rozhodnutí firmy, se kterým kraj nedokáže nic udělat.

Později však Deníku mluvčí Fakultní nemocnice Petra Petlachová oznámila, že vakcíny přece jen dorazí v pondělí, a to ve večerních hodinách. Očkovat by se pak mělo začít v úterý kolem deváté hodiny dopolední.

Očkovací centrum?

Z pěti tisíc očekávaných dávek půjdou čtyři tisíce do nemocnic pro zdravotníky a tisícovka do sociálních zařízení. „Hlavní těžiště bude na nemocnicích. Máme jich sedmnáct. Jsme schopni zajistit očkování ve všech koutech našeho kraje,“ řekl Vondrák, jenž počítá i se zapojením praktických lékařů u dalších typů vakcín nezávislých na režimu chlazení.

Co se týká očkovacího centra, to by mohlo vzniknout na Černé louce v Ostravě, je však vázáno na přítomnost zdravotníků. Ti jsou ale v současné době s ohledem na aktuální vývoj nepostradatelní v nemocnicích.

Zhoršení

„Situace se po Vánocích výrazně zhoršuje. Dochází k poměrně velkému nárůstu nejen nově nakažených, ale především těch, kteří vyžadují hospitalizaci. To je věc, která velmi komplikuje život našim zdravotníkům,“ prohlásil Vondrák, který zdůraznil, že vánoční PCR testy ukázaly čtyřicetiprocentní pozitivitu.

„Už jsme v situaci, kdy řešíme krizový stav. Už to není jen o rušení plánované péče, ale v daný okamžik je to o nutnosti zajistit péči pro ty, kteří mají těžké průběhy.“ Podle Vondráka je problémem i vysoký počet zdravotníků, kteří se kvůli covidu ocitli v izolaci či karanténě. „Budeme muset přejít na jakýsi krizový režim,“ uvedl hejtman, jenž také apeloval na občany, aby dodržovali všechna opatření a nařízení.

Lyžařské areály

„Mám informace a mám to doloženo i fotografickými záběry, že lyžařská centra ignorují příkaz o tom, že nemají být v provozu. Lyžařská centra jsou přeplněná, jsou tam lidé bez roušek, videokamery jsou stočeny mimo sjezdovky. Dle mého názoru nejsme v situaci, že bychom si něco takového mohli dovolit. Ohrožujeme zdraví obyvatel, a to skutečně zásadním způsobem,“ řekl Vondrák, podle něhož je situace daleko vážnější než v říjnu a v listopadu.

Jak Deník zjišťoval, v lyžařských areálech vleky nefungují, je ale prakticky nemožné zabránit lidem ve vstupu. Někteří si pěšky vyšlapou část kopce a poté ho na lyžích, bobech či sáňkách sjedou. Zimním radovánkám například v pondělí neodolali nadšenci na Vaňkově kopci, který od neděle funguje jako venkovní sportoviště, nebo na Bílé.