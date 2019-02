Zkušená bylinkářka Vanda Vrlová poradila také čaje, česnek a kysané zelí.

Takto bojují Valaši s chřipkou, která se pravidelně v tomto zimním období „hlásí o slovo“.

Ředitelé nemocnic zakázali návštěvy, počet nemocných ve Zlínském kraji během týdne výrazně narostl.



Veronika Růžičková nedá dopustit na sypané čaje, bylinky a tinktury. Jejich konkrétní výběr si nechává doporučit přímo na tělo.

„Mně i mým dětem to pomáhá. Jen ten účinek není okamžitý a to některé lidi odradí,“ popsala zkušenosti Vsetíňanka.



Pomineme-li slivovici, je mezi valašským lidem velmi v kurzu zázvor.

„Cpu ho do sebe v extrémním množství. Každý nesnese to co já naprudko ho křoupám. Ale i moc silný horký výluh je dobrý. Nejlépe s medem, citronem a slivovicí, případně čajem,“ poradil osvědčený lék Oldřich Ohryzek.

Mezi množstvím doporučení, která se v redakci Deníku sešla, se objevuje užívání vitaminů C a D obsažených například v kysaném zelí, lněném oleji nebo rakytníku. Valaši vypíchli také účinky propolisu, tinktury z lichořeřišnice, případně grepu a některým se osvědčila i tradiční čínská medicína.

Nespočet rad vychází z hlavní ingredience, kterou je nepostradatelný valašský všelék. Recept Jana Hyžáka, který doporučuje smíchat půl deci slivovice se lžičkou medu a malým panákem citronu a to vše do sebe „kopnout“ v horké vaně, nese při užívání určitá úskalí.

„V takové lázni se zpotíte jak nikdy v životě. Akorát je trochu problém po takovém dryjáku z té vany vylézt,“ upozornil.



Netradiční byla také zkušenost Zbyňka Fojtíčka z Bystřičky, který doporučil recept našich babiček. Stačí pokrájet cibuli na kolečka a na noc přiložit na chodidla. Účinek je prý zaručený.



Na mnohé Valachy chřipka nemůže už z principu.

„Povětšinou stačí být živnostník a jako zázrakem se člověku začnou všechny nemoci vyhýbat,“ přišel se svým zjištěním Tomáš Zindler.

„A když už přece jen nějaká ta nemoc přijde, jako zázrakem je do tří dnů pryč,“ dodal s úsměvem.



Ať tak či tak, chřipka ve zlínském kraji opět udeřila a nevypadá to, že by se měla v následujících dnech k ústupu. Podle ředitelky odboru protiepidemického krajské hygienické stanice Jany Hoškové počet nemocných stále roste.

„Oproti minulému týdnu, kdy byl počet akutních respiračních onemocnění v kraji tisíc sedm set deset na sto tisíc obyvatel, je to tento týden už dva tisíce dvanáct,“ vypočítala.



Zvedl se zejména počet pacientů s onemocněním chřipkou, která mezi akutní respirační onemocnění patří.

„Nedá se očekávat pokles. Počítám, že by nárůst mohly zbrzdit jarní prázdniny,“ uzavřela Jana Hošková.

Co radí zkušená bylinkářka Vanda Vrlová?



V době chřipek se i naši předkové chránili obyčejnými léky, které měli k dispozici. Například jedli hodně česneku. Někdo ho pozřel jen tak syrový, mnozí si stroužky opékali na plotně a je to opravdu dobré, jistě by podobně působil rozetřený na topince.

Také kvašené zelí je dobré jíst ve velké míře, v zimě dost často je mívali ráno i večer syrové nebo vařené. A taky by se mělo pít hodně čaje, především bylinného, a to i když člověk je už nemocný. Naši předkové věřili, že nemoc se do člověka jaksi dostane a též nějak z něj musí jít ven! Už mnoho lidí si tuto jednoduchou léčebnou kúru ověřilo na vlastní kůži.

V současnosti je důležité taky mytí rukou nejen před jídlem, ale po každém příchodu odněkud, a kdo nemusí, raději by větší společnost neměl vyhledávat.



Stojí za připomínku, že v zimě i současní lékaři povolují jíst tučné maso. Dobře posilněný člověk dokáže vzdorovat případné nemoci, při níž většinou i zhubne. Valašskými jídly nic nepokazíte, i když až současný trend na ně upozorňuje jako na zdravá. Naši předkové nevěděli, že vlastně žijí zdravě stále v účelném pohybu a skromné stravě!

Jak by byli silní ti, co musí navštěvovat fitcentra kdyby místo toho narubali někomu dřevo nebo jinak účelně „pohnuli kostrou“! Pak si vyprali oblečení, nejlépe na valše, to by pak byla forma!