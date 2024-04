/VIDEO, FOTOGALERIE/ Ještě před polednem panoval na první dubnovou neděli na novojičínském náměstí ospalý klid a události budoucí dávali tušit jen pořadatelé, časomíry, vymezující pásky, hasiči a BESIP. V řádech minut tady pak začalo být tuze živo Valašskou rally 2024, když s posádkou Jan Kopecký / Jan Hloušek dorazil první vůz.

Valašská rally v NJ, 7. 4. 2024. | Video: Radek Luksza

„Probíhá přeskupení, přijedou sem všichni podle svých časů od prvního po posledního a zůstanou tady půlhodiny stát zařazeni jeden za druhým,“ popsal za pořadatelský tým Radek Javorský. Ten také prozradil, že po třetí RZ (rychlostní zkoušce) ve Velké Lhotě bylo průběžné pořadí Dominik Stříteský, Erik Cais a Jan Kopecký. Přičemž třetí na prvního ztrácel 1,8 sekundy.

VIDEO: Novojičínské dopravní peklo vypuklo. Mnoho se toho děje kolem dálnic

Lenka Žůrková z pozice časoměřičky Autoklubu ČR vysvětlila smysl novojičínské zastávky: „Auta vjedou do přeskupení, kde dostanou čas, kdy mají vyjíždět, a toto by mělo trvat v ideálním případě třicet minut. Je to proto, aby se auta - když se na trati nějakým způsobem zpozdí nebo je nějaká, nedejbože, nehoda či technické problémy – zase pěkně nakumulovaly a mohly vyjíždět na další rychlostní zkoušku v minutových intervalech.“ Po opuštění města, průjezdu u Čerťáku a přes Kojetín, označila jako další cíl čtvrtou RZ v Hostašovicích.

Šneci, psi i gepardi, ti všichni zdolávají Svinec. Turistika v Novém Jičíně baví

Posádky, jež se k Masarykovu náměstí dostaly nejdříve, měly i něco času na vystoupení z aut, krátký odpočinek s protažením, vyřízením telefonických hovorů a dalších nezbytností. A pochopitelně se stávaly také hned středem pozornosti stále většího a většího počtu diváků.

„Zatím jsme v polovině, máme pěkné počasí, takže v pohodě,“ komentoval to spolujezdec prvního vozu Hloušek. „Valaška je spíše letní Valaška, i když jsme na začátku dubna, máme letní teploty, tratě jsou opravdu suché a jede se hodně rychle,“ říkal řidič Kopecký.

Borovecké rybníky u Příbora jsou rájem pro vážky. S obnovou pomohli školáci

„My jsme to pojali hlavně jako test, rozjet se před Šumavou, to si plníme a zatím nám to všecko funguje,“ nechal se slyšet Jiří Hovorka, spolujezdec z automobilu Stříteského, jenž průběžně celou Valašskou rallye 2024 v době příjezdu do Nového Jičína vedl.