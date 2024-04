Oblíbený motoristický podnik Valašská rally se o víkendu neodbude pouze ve „ValMezu“ a okolí, těšit se něj mohou i lidé v Novém Jičíně. Jen se musí smířit s omezeními dopravy v neděli 7. dubna na Masarykově náměstí směrem na Čerťák, v Kojetíně, Hostašovicích i ve Straníku! Jaké budou trasy a atrakce letošního ročníku?

Valašská rally, ilustrační foto. | Foto: Deník/Dušan Póč

„Na celou rally bude dohlížet čtyři sta osmdesát pořadatelů, na novojičínském náměstí jich bude nejméně patnáct, dalších sto šedesát pak dohlédne na rychlostní zkoušku, která odstartuje u bývalého vojenského podniku ve Straníku,“ vzkazuje zástupce organizačního týmu Jaromír Tomaštík.

Masarykovo náměstí bude v neděli od osmi ráno do čtyř hodin odpoledne uzavřeno pro vjezd aut. „Ale ne pro veřejnost, ta se může těšit na doprovodný program pod záštitou BESIPu. Bude tam třeba otočný simulátor nárazu při nehodě, dopravní testy a atrakce pro děti,“ informuje Tomaštík.

Soutěžní vozy Valašské rally 2024 se po novojičínském centru budou pohybovat přibližně od nedělní čtvrt na jednu do půl třetí odpoledne. „Proběhne tam kontrola seskupení,“ říká Tomaštík s tím, že samotná rychlostní zkouška Straník je plánovaná v čase 9.41 až 13.22 hodin.

„Rychlostní test vychází z posledních ročníků Valašky, letošní podoba nabídne necelých čtrnáct kilometrů. Po úvodní pasáži v lesním úseku se vozy dostanou k vracečce Čertův Mlýn. Odtud pak pokračují rychlejším úsekem do Kojetína s retardérem před vjezdem do obce a následnou technickou pasáží za obcí,“ líčí zástupce pořadatelů.

Dále podle něho čeká posádky obtížný sjezd po úzké silnici do Straníku. Po pravém odbočení a průjezdu autobusovou točnou vozy znovu naberou rychlost na nové asfaltce do Hostašovic a po dalším odbočení vpravo se napojí na cestu do Jasenice, ale na ní setrvají jen krátce. „Čeká je jízda vlevo na zemědělskou komunikaci u obce. Po jejím zdolání se soutěžící po pravém odbočení nasměrují do centra Jasenice a po průjezdu vesnicí je čeká zajímavý výjezd na Pernou, kde má rychlostní zkouška cíl,“ popisuje Tomaštík.

Úseky, kde se tato část pojede, budou pro dopravu uzavřeny od 8.15 do 16 hodin! Platí to taktéž pro cestu na Čerťák, kde se dá čekat vzhledem k předpovědi teplého počasí zájem o koupání.

Pro veřejnost bude v této lokalitě vytvořen „přehledný prostor“, aby mohla sledovat soutěžící, kteří pojedou od Čertova mlýna. „Po těžké vracečce se dostanou na hlavní silnici Nový Jičín – Kojetín. Divákům bude umožněno stání nad úrovní vozovky v okolí vodárny,“ upozorňuje Tomaštík. Pro příjezd od města je přikázáno parkování po jedné straně silnice, a to ve směru k Novému Jičínu!

Atraktivní bude rovněž průjezd závodníků technickou pasáží na výjezdu z Kojetína, následovaný přehledným rychlejším úsekem přecházejícím do sjezdu ve směru do Straníku. „Parkování zde je vyhrazeno pouze na komunikaci ve směru od Starého Jičína. Pozor, přístup k diváckému místu B od parkoviště je možný jen po značené cestě loukou, nikoli přes obytnou část. Respektujte prosím požadavek místních obyvatel,“ dodává závěrem Tomaštík.