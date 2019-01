NOVÝ JIČÍN-LIBHOŠŤ - Zatímco pro většinu národa jsou Vánoce ještě na hony vzdálené, Zdeňka Hanzelková (75 let) z Nového Jičína-Libhoště už teď peče deset až dvanáct hodin denně perníky s vánočními motivy.

Už od minulého týdne peče na Vánoce perníkářka Zdeňka Hanzelková z Libhoště, místní části Nového Jičína. | Foto: DENÍK/Pavel Karban

„Začala jsem před týdnem,“ řekla vyhlášená perníkářka s tím, že letos má zpoždění. „Protože jsem přišla na to, že když je to čerstvější, je to lepší. Tak radši peču nadoraz každý den. Někdy dokonce i do půl dvanácté,“ prozradila.

Letos budou moci křehká dílka Hanzelkové moci obdivovat návštěvníci vánočních výstav na Slezskoostravském hradě, ve Vítkovicích, Hranicích a Hustopečích. „Nedělám na kila, ale jen pár výstavních věcí,“ řekla na adresu beden s perníky a dodala: „Dělám chaloupky, mísy, v hlavě mám i perníkové hodiny na kterých bude třeba svatá rodina.“

Neopakovat se, to je největší každoroční problém Hanzelkové. „Často přemýšlím v noci, co zase udělám, aby to nebylo stejné,“ poznamenala. Kolik surovin každoročně při vánočním pečení spotřebuje prý ani sama neví. „To nejde říct. Je toho ale dost,“ přiznala.