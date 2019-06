V areálu Na Horečkách ve Frenštátě pod Radhoštěm na Novojičínsku atraktivní klání sledovaly stovky lidí, mistrem republiky se stal liberecký strážník Martin Roušal.

"Rozhodlo hrozně málo. Už jsem v to nevěřil, protože při mně štěstíčko nestálo při několika disciplínách, musel jsem dát o půl rány víc, což mě vždycky stálo asi 30 setin vteřiny, ale na závěr jsem udržel klidnou hlavu, šel jsem do maximálního rizika, abych vyhrál disciplínu hot saw, tam jsem zariskoval," řekl Roušal.

Při disciplíně hot saw soutěžící co nejrychleji odřezávají tři kotouče z kmene o průměru 46 centimetrů. Používají při tom speciálně upravené, extrémně silné motorové pily, které váží téměř 30 kilogramů. Roušal to zvládl pod devět vteřin. Jeho největší konkurent a jeden z nejlepších světových dřevorubců Martin Komárek byl ještě o vteřinu rychlejší, ale s chybou, a skončil dnes celkově třetí.

Své mistrovství Komárek předvedl při adrenalinové disciplíně springboard, ve které je s výkonem necelých 43 vteřin držitelem evropského rekordu. I dnes jako jediný z borců dokázal kmen přetnout rychleji než za minutu. Celý průběh této disciplíny přitom zahrnuje i vysekání kapes, do nichž závodník vrazí dvě prkna, po nich vyleze do výšky a teprve může přesekat kmen.

"Musí vás to hrozně bavit a to je moje nejoblíbenější disciplína. Druhá věc je, že to hodně trénujete. Jsou tam minimálně tři techniky: první je vysekat na co nejmíň ran kapsy, druhá je rychle tam vylézt nahoru a potom je to samotné překonání špalku, takže se musíte na to soustředit a trénovat to zvlášť," popsal klíč svého úspěchu Komárek.

Tréninku nejúspěšnější závodníci věnují spoustu času a některé disciplíny, než v nich jsou úspěšní, musejí cvičit roky. "Před velkými závody se snažím trénovat intenzivněji, ale samozřejmě tomu musí předcházet příprava dříví a toho dřeva se v intenzivním tréninku rozseká hodně. Nejdřív musím nadělat dříví a až potom můžu začít trénovat. Příprava sto špalků zabere tři dny práce a sto špalků rozsekám za tři dny tréninku," řekl Roušal, který se zabývá také kácením rizikových stromů.

Závodníci se utkali celkem v šesti disciplínách, přesekávali například sekyrou ležící kmen nebo řezali z kmene kotouč skoro dvoumetrovou ocelovou pilou. Závodů se zúčastnila kompletní česká špička, soutěž byla zároveň kvalifikací na světový šampionát, který se na podzim bude poprvé konat v Česku.

Dřevorubecké soutěže jsou ve světě stále populárnější. Vycházejí z poměřování sil dřívějších dřevorubců v Americe, Austrálii a na Novém Zélandu. Série soutěží Stihl Timbersports se koná od roku 1984 a je do ní zapojeno více než 20 zemí. Zástupci Česka v ní nastupují od roku 2001, české mistrovství se koná od roku 2004.