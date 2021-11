Seniorům, kteří projevili zájem, personál tohoto domova zařídil posezení na terase, teplo zajišťovaly přímotopy, deky a teplé nápoje. Předvánoční atmosféru vykouzlil program, jehož součástí bylo rozsvícení nového dřevěného betlému a vánočního stromečku.

Přítomné přivítal ředitel Domova Hortenzie Marian Žárský, který přizval ke slavnostnímu rozsvícení betlému Ivanu Váňovou, starostku Mořkova, obce, která na výrobu vyřezávaných dřevěných figur výrazně přispěla. „Betlém vyrobil řezbář Josef Florec z Loukova u Bystřice pod Hostýnem, zastřešila ho firma Beskydský šindel,“ poznamenal v úvodu Marian Žárský.

Příjemnou náladu umocnil dětský pěvecký sbor Senza Band ZUŠ Frenštát pod vedením Evy Marhevské za doprovodu ředitele ZUŠ Vladimíra Vondráčka a učitelů, jenž na závěr programu zazpíval pásmo koled, při němž pomohli se zpíváním také přítomní senioři.Marian Žárský pro Deník uvedl, že betlém hodně chtěl, už kvůli tomu, že ještě jako ředitel frenštátského městského kulturního střediska zařizoval betlém na náměstí ve Frenštátě pod Radhoštěm a bylo mu líto, že obyvatelé domova nemají možnost ho vidět.

„Ze Svátků dřeva, které jsme pořádali, znám mnoho šikovných řezbářů a tak jsme se na jednoho z nich obrátili. Díky známým, obci Mořkov a dalším se to podařilo,“ řekl Marian Žárský.Přesto, že všude se ruší adventní programy, on na uskutečnění toho v Domově Hortenzie trval.

„Klienti jsou zvlášť, hosté jsou zvlášť a vystupující děti jsou rovněž zvlášť. Je to venku, je to bezpečná akce. A hlavně, pro naše klienty je to moc těžké období, ve kterém jsme museli uzavřít domov pro návštěvy, kdy kontakty se dějí jen přes sklo a podobně. Je to pro ně, ale i pro náš personál, hodně těžké. Takže jsme vděčni za každou možnost, kterou to všem můžeme udělat hezčí,“ dodal Marian Žárský.