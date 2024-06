V pondělí 17. června zahájilo město Frenštát pod Radhoštěm postupnou revitalizaci náměstí Míru a Kostelní ulice.

Frenštátské náměstí Míru. | Foto: se svolením MěÚ Frenštát p. R.

Práce jsou rozděleny do několika etap a hotovo by mělo být do konce srpna. Celkové náklady jsou rozpočtovány ve výši přes 3,76 milionu korun. Konání Slezského rynku zůstane beze změny v plánovaných termínech, pouze se dočasně uskuteční na zmenšené ploše frenštátského náměstí.

„Společnost Moravia Trend provede částečné předláždění žulové dlažby a žulových kostek, výměnu poškozených odvodňovacích žlabů a opravu schodiště u parkoviště na ulici Dolní,“ sdělila Darina Hubeňáková z odboru investic a rozvoje MěÚ Frenštát pod Radhoštěm.

Současně s těmito pracemi proběhne také oprava elektroinstalace na náměstí a výměna veřejného osvětlení.

Jedno omezení v okolí Frenštátu skončilo a další dvě se objevila

„Stavební práce začnou na náměstí a budou probíhat postupně v několika etapách tak, že v žádné etapě nebude uzavřeno celé náměstí. Zároveň se stavebními pracemi bude probíhat výměna kabeláže a rozšíření počtu odběrných míst elektřiny, která slouží pro pořádání akcí na náměstí. Budou také odstraněny sloupy s ozvučením a provedena výměna sloupů a svítidel veřejného osvětlení,“ přiblížila Darina Hubeňáková.

Na závěr dojde k částečnému předláždění žulové dlažby a žulových kostek v Kostelní ulici a kompletní opravě schodiště u parkoviště na ulici Dolní.

Slezský rynek se uskuteční ve dnech 19. června, 24. července a 21. srpna vždy od 8 do16 na zmenšené ploše náměstí Míru.