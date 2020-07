Dělníci začali na stavebních úpravách pracovat v červenci a dokončit by je měli na začátku září. Mluvčí města Iva Vašendová uvedla, že město za stavební práce zaplatí asi šest milionů korun.

Po celou dobu, kdy budou pracovníci stavební firmy upravovat silnici, nebudou lidé moct přijíždět ke vstupu do školy, ani v jejím okolí parkovat. Pouze zásobování školní jídelny nebude nijak omezeno.

Vedoucí odboru investic a rozvoje Luboš Drachovský sdělil, že před školou budou provedeny stavební úpravy a dopravní opatření díky kterým, by se měla zvýšit bezpečnost dětí docházejících do školy z okolních ulic. Zaměstnanci školy budou moct po dokončení prací využívat nově upravená parkovací místa. „V místě současného příjezdu na parkoviště bude navíc před vstupem do školy vybudován nový chodník,“ doplnil Luboš Drachovský.

Lucie Syrovatková