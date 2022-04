Ve Frenštátě zřejmě budou mít místní při zápisu do školek přednost před cizinci

Rodiče předškoláků a mladších dětí ve Frenštátě pod Radhoštěm nemusí mít obavy, že by se jejich ratolesti nedostaly do mateřských škol ve městě. To totiž nyní musí řešit i umístění ukrajinských dětí, které většinou se svými matkami našly azyl před válkou na Ukrajině právě ve Frenštátu pod Radhoštěm a okolí.

Ředitelka ZŠ Tyršova 913 Zdeňka Murasová (druhá zleva) na březnovém setkání s ukrajinskými ženami. | Foto: Deník/Ivan Pavelek

Podle radních se podaří umístit všechny děti, které mají rok před povinnou školní docházkou, jak ukládá školský zákon. Tedy i ty z Ukrajiny. V případě mladších ročníků by místa ve školkách měly dostat přednostně děti místních obyvatel. Zápis pro děti z Frenštátska bude v termínu 3. - 4. května, potom podle nově přijatého zákona Lex Ukrajina mají mateřské školy vyhlásit takzvaný zvláštní zápis pro ukrajinské děti. „Máme už stanovený termín na 1. června. Vzhledem k tomu, že musíme naplnit literu školského zákona, musíme umístit děti, pro něž je předškolní vzdělávání povinné, tedy které mají před sebou poslední rok předškolního vzdělávání. Tyto děti i z Ukrajiny budou přijímány, ale je předpoklad, že v dalších věkových skupinách budou mít naše děti přednost. Na ukrajinské děti se vztahují stejná pravidla jako na cizince nebo občany Evropské unie pobývající v České republice," řekla radní města a zároveň ředitelka Základní školy Tyršova 913 Zdeňka Murasová. Podle místostarosty Frenštátu pod Radhoštěm Pavla Mičky je předškolní kapacita mateřských škol ve městě naplněna a vedení hledá jiné možnosti i u starších dětí. „Například v Kopřivnici zřídili adaptační skupinu při Domu dětí a mládeže, která od 7 do 15 hodin zajišťuje hlídání dětí, aby mohly maminky chodit do zaměstnání. A právě lidé z Ukrajiny se ptají v prvé řadě právě na možnosti práce," řekl Pavel Mička. „Uvažovali jsme o dvou variantách, zda zřídit adaptační skupiny, nebo jestli integrovat děti z Ukrajiny přímo do jednotlivých tříd. Vzhledem k tomu, že jsme neměli vyhovující prostory a ani personální situace nebyla vhodná k tomu, abychom zajistili výuku těchto dětí v adaptační skupině, tak se nám tady ve Frenštátě jevilo vhodnější ty děti zadaptovat do třídních školních kolektivů," sdělila Zdeňka Murasová. Do základní školy na Tyršově ulici přijala Zdeňka Murasová od 1. dubna 19 dětí z Ukrajiny, které jsou v současné době v 11 třídách. „Je to po jednom, dvou i třech, podle toho, jak to vycházelo ve kterém ročníku," poznamenala ředitelka školy a dodala, že s ředitelem další frenštátské devítileté školy, v ulici Záhuní, se domluvili, že také bude přijímat žádosti o umístění dětí ve škole, ale bude je přijímat postupně. „Já jsem vzala najednou větší skupinu dětí, s jejichž rodiči jsem se domluvila v domě kultury na úvodní schůzce," připomněla Zdeňka Murasová schůzku zástupců různých organizací a města s ukrajinskými ženami, která se uskutečnila 16. března. „Pokud vím, tak na Základní škole Záhuní je v současné době deset dětí a ty počty stoupají. Jakmile budeme mít dvacítku na každé škole, budu zase přijímat já," podotkla Zdeňka Murasová. Na obou školách již proběhl klasický zápis 6. dubna, kdy přijímali děti ze spádové oblasti Frenštátu pod Radhoštěm, termín zápisu do 1. ročníku pro děti z Ukrajiny je stanovený na 8. červen. „Máme zpracované plakáty v ukrajinštině, které budou vyvěšené v jednotlivých základních školách a v recepci městského úřadu budou letáčky," řekla Zdeňka Murasová. Pavel Mička ještě doplnil, že někteří ukrajinští žáci mají ještě stále distanční výuku ze své země. „Vedle výuky v našich školách, se učí i distančně, aby neměli mezery," poznamenal.