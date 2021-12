Ve frenštátském Domově Hortenzie zpívali koledy

/FOTOGALERIE/ Přestože se v letošním roce akce Česko zpívá koledy pořádaná Deníkem uskutečnila pouze on line, obyvatelům a personálu Domova Hortenzie ve Frenštátě pod Radhoštěm to nijak nevadilo. Již několik let se totiž akce účastní právě „na dálku“ a koledy zpívají přímo v domově. Nejinak tomu bylo i ve středu 8. prosince.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Obyvatelé a personál frenštátského Domova Hortenzie jsou věrnými účastníky akce Česko zpívá koledy s Deníkem. Zazpívali si společně i ve středu 8. prosince 2021. | Foto: Deník/VLP Externista

Ředitel frenštátského Domova Hortenzie Marian Žárský uvedl, že ti, kdo si chtěli zazpívat, včetně něj, se sešli, a přesně v 18 hodin začali společně zpívat první z vybraných koled. VIDEO: Jedinečná akce. Česko opět zpívalo koledy se skupinou Čechomor „Do společného zpívání se vedle našich obyvatel zapojily také pečovatelky, zdravotní sestřičky a rovněž aktivizační pracovnice. V tu chvíli se nám podařilo zažít kouzelné chvíle, které umocňovaly krásná atmosféra pospolitosti, vaječný koňak a společné sdílení radosti z toho, že můžeme být spolu… bylo to krasné!“ neskrýval emoce Marian Žárský. Akce Česko zpívá koledy s Deníkem se letos uskutečnila již pojedenácté. Jejím posláním je zastavit se v předvánočním shonu, odpočinout si a prožít pocit sounáležitosti a radosti ve chvíli, kdy ve stejném čase zpívají stejné koledy tisíce lidí v různých místech České republiky i mimo ní. Akce se koná každoročně druhou prosincovou středu v 18 hodin. FOTO: Česko zpívá koledy: Doma či v baru zpívali v Příboře, Jindřichově i Zlíně