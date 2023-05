Vzácné okamžiky prožíval personál Domova Hortenzie ve Frenštátě pod Radhoštěm v pátek 28. dubna. Klientka domova Božena Blažková tam oficiálně slavila 101. narozeniny.

Boženě Blažkové v Domově Hortenzie ve Frenštátě pod Rdahoštěm popřál v pátek 28. dubna 2023 k 101. narozeninám náměstek hejtmana Jiří Navrátil. | Foto: se souhlasem MS kraje

Ke gratulantům, mezi kterými byly i dvě dcery Boženy Blažkově a zaměstnanci domova, se ve Frenštátě pod Radhoštěm připojil i Jiří Navrátil, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje. Domov Hortenzie je totiž zařízením,jehož je Moravskoslezský kraj zřizovatelem.

Jiří Navrátil uvedl, že osobní setkání s nejstarší generací by doporučil každému. „Lidé v produktivním věku mají někdy tendence zavírat oči před nemohoucností a stářím. A přitom si naše nejstarší generace zaslouží úctu. Navíc, stáří čeká každého z nás, a tak není od věci se s člověkem v takto vysokém věku setkávat,“ řekl Jiří Navrátil.

Náměstek hejtmana podotkl, že se kvůli pokročilému věku a rovněž kvůli zdravotnímu stavu paní Božena Blažková neobejde bez pomoci. „I když mívala spoustu koníčků jako četbu či kreslení, dnes už spíše potřebuje odpočívat. Je moc dobře, že ji do domova chodívají navštěvovat obě její dcery. Blízkost rodiny je pro seniory to nejcennější. Naší oslavenkyni přeji, aby se dokázala radovat, cítila se dobře, a aby jí v rámci možností sloužilo zdraví,“ dodal Jiří Navrátil.

Paní Božena Blažková pochází z Valašska ze Zubří, kde se narodila 27. 4. 1922. Měla dva starší sourozence. Narodila se v chudobné rodině zedníka. Tatínek jezdil za prací do Ostravy, do Kopřivnice i do Vídně. Její matka byla v domácnosti a chodívala na výpomoc místním sedlákům, odkud nosila pro rodinu jídlo. Paní Božena se provdala ve 20 letech do Veřovic. Manžel pracoval v Tatře v Kopřivnici, kam později nastoupila také ona, zastávala těžkou manuální práci na dřevišti. S manželem se přesto dokázali radovat, manžel byl muzikant ve veřovské kapele, takže doma zpívali, tancovali, chodívali i na zábavy a na plesy.

Větší část společného života manželé strávili ve svém domku, pak se přestěhovali k dceři. Paní Božena se i po smrti manžela dokázala o sebe postarat, ovšem až do doby úrazu. Pak se bez pomoci dcery neobešla. S přibývajícím věkem jejím i její dcery bylo pro obě nejvhodnějším řešením přestěhování do domova, kde mají možnost nepřetržité péče.