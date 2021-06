V pátek 18. června 2021 se po více jak roce sejdou na radnici představitelé města s novými frenštátskými občánky a jejich rodiči. Slavnostní vítání občánků se uskuteční v obřadní síni městského úřadu od 10 do 13 hodin. Mezi Frenštátské občany tu přivítají 24 dětí. Jedním z dětí bude i David Kretek, první občan města Frenštátu pod Radhoštěm v roce 2021.

Vítání občánků. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Ivan Pavelek

Vzhledem k velkému počtu registrací, jsou děti rozděleny do tří skupin. Vítání občánků se uskuteční natřikrát v 10, 11 a 12 hodin. V první skupině dětí je také pozván první občánek letošního roku David Kretek. Pro každého z nových občánků je připraven věcný dárek a dárková sada s poukazem na členství zdarma ve frenštátské knihovně pro dítě do 6 let. Město tak pokračuje v zapojení do projektu Bookstart – S knížkou do života.