Dnes již bývalá starostka Fulneku Radka Krištofová svolala zastupitelstvo zejména kvůli tomu, aby zastupitelé schválili rozpočet na rok 2020, což se při posledním loňském zasedání nepodařilo. Když se zeptala, zda má někdo něco na doplnění programu, přihlásil se zastupitel Antonín Zbožek a řekl, že chce program doplnit o bod Odvolání starostky. Těsnou většinou zastupitelé zařazení tohoto bodu do programu zasedání schválili.

Radka Krištofová vyhlásila půlhodinovou přestávku, po ní zasedání pokračovalo. „Je to pro mě zvláštní situace, kdy jsem pro město pracovala rok i za místostarostku, osm měsíců jsem dělala tajemníka. Připomenu jen že byla dohodnuta nějaká koalice – ústní dohoda je také dohoda,“ sdělila Radka Krištofová.

Nato se přihlásil do diskuze zastupitel František Schindler. Řekl, že do komunální politiky šel kvůli lidem ve městě. „Dnes cítím, že většina lidí tady nemyslí na občany města, ale na svoje blaho. Osobně protestuji, toto zastupitelstvo již pro mě nic neznamená a odstupuji z funkce zastupitele,“ uvedl František Schindler.

Nesouhlas s odvoláním starostky vyjádřili vzápětí zastupitelé Jana Chorobinská, René Egert a Radek Jaborský. Také oni oznámili rezignaci na post zastupitele. Všichni čtyři se vzápětí zvedli a opustili zasedací místnost.

Proti odvolání starostky se vyjádřil také zastupitel Jiří Dubec. „KDU-ČSL nesouhlasí s odvoláním starostky a s nominací Petra Ertelta na roli starosty. Tento krok s námi nebyl konzultován. Prosím veřejnost, aby na Petra Ertelta nepohlíželi jako na člověka, který hájí zájmy KDU-ČSL,“ řekl Jiří Dubec, jenž se jméno kandidáta na starostu dozvěděl, stejně jako ostatní, o zmíněné přestávce.

V reakci na to se obšírněji rozhovořil zastupitel Petr Moc. Připomněl patovou situaci, která nastala po volbách v roce 2018.

„Ustoupili jsme, dávali jsme tomu šanci, bohužel se to neprokázalo. Ze strany paní starostky nebyly dodržovány některé věci. Nedokázala přenášet vůli zastupitelů do činnosti městských a příspěvkových organizací, kdy si často prosazovala vlastní řešení proti vůli zastupitelstva. Co se týče nějaké koordinace – když byla setkání s představiteli družebních měst, nedostávali jsme informace ani pozvánky, že bychom se měli účastnit. Domníváme se, že paní starostka neinformovala objektivně občany města, což vedlo k mystifikacím například mezi zaměstnanci města, že budou propouštěni anebo že občané nebudou mít řešeny jejich potřeby,“ sdělil mimo jiné Petr Moc.

„Situace je, jaká je. Udělala jsme pro město mnoho dobrého… Trochu mi teď scházejí slova, protože je to závažný krok, který nebyl dopředu projednán. Neměla jsem možnost hovořit s kolegy zastupiteli po mé levé ruce,“ otočila se starostka k zastupitelům, kteří před volbami tvořili opozici. Na její dotaz, zda s ní chtějí hovořit, všichni odpověděli, že ne. „Pro mě je to těžká situace a proto jednání opustím,“ reagovala starostka Krištofová a rovněž odešla ze sálu.

Zastupitelé schválili předložené body včetně rozpočtu, až došli k bodu Odvolání starostky. Pro bylo sedm zmíněných „opozičních“ zastupitelů a Petr Ertelt. Toho v následné volbě tato osmička zastupitelů zvolila starostou.

V reakci na tuto skutečnost se zvedl Jiří Dubec a také opustil zasedání. Petr Ertel poté pronesl svůj první proslov coby starosta. „Je to odvozenina od slova starat se. Tím je myšleno starat se o město a občany, kteří v něm žijí. To bude hlavní náplň mé práce, a to se budu snažit v maximální míře naplnit," uvedl Petr Ertelet.

Na uvolněné místo v radě města za Radku Krištofovou zastupitelé zvolili Antonína Zbožka.